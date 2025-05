Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek vízzel a tárnák, veszélybe került a helyi turizmus és több száz munkahely.","shortLead":"Ömlik a víz a megduzzadt Korond-patakból a híres parajdi sóbányába. A katasztrófavédelem szerint teljesen megtelhetnek...","id":"20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17b1582b-6836-4daa-a064-75416132b840.jpg","index":0,"item":"56afc1c9-2199-4cf0-b8f9-59b893cb2176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_parajdi-sobanya-arviz-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 17:05","title":"Megsemmisülhet a parajdi sóbánya, pár óra és teljesen elönti a víz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","shortLead":"Az Art Related Solutions Kft. bevétele negyedére esett vissza, azonban a profitja megkétszereződött 2024-ben.","id":"20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67884f61-61a7-409a-9bbc-94f8be7c0888.jpg","index":0,"item":"f90787e7-b88d-4956-b29a-6132df5f9059","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_orban-sara-cege-art-related-solutions-kft-beszamolo-bevetel-nyereseg-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. május. 27. 13:02","title":"Nagyot zuhant Orbán Sára cégének árbevétele, a profitját viszont megduplázta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami már a felhőképződést is befolyásolja.","shortLead":"Finn kutatók vizsgálata arra jutott, hogy a pingvinek ürüléke olyan nagy mennyiségben juttat ammóniát a levegőbe, ami...","id":"20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"b439a18e-c0cc-4b63-ad4d-69cf0623dac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_pingvin-urulek-jegolvadas-antarktisz-ammonia-felhokepzodes","timestamp":"2025. május. 27. 19:03","title":"Pingvinürülék segíthet lassítani az Antarktisz jégolvadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","shortLead":"Őrsi Gergely kerületi polgármester válaszul náci feliratok lefestésére invitálta a politikust. ","id":"20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19d265a-7da1-4f25-a0c8-0f313c8b0306.jpg","index":0,"item":"9ec4253c-b8aa-4e92-91ed-4ad338a9f5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_szivarvany-pad-atfestett-lmbtq-mi-hazank-budapest","timestamp":"2025. május. 27. 19:00","title":"Barnára festett egy színes padot a II. kerületben a Mi Hazánk képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el egy olaszországi vásárlónak, így akadt a nyomára a rendőrség.","shortLead":"A fényképet hamisítvánnyal helyettesítette. Az eredeti változatot egy londoni aukciósház közreműködésével adták el...","id":"20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493.jpg","index":0,"item":"b55ca39b-c448-45dd-8d8a-80e4f3871188","keywords":null,"link":"/kultura/20250527_Churchill-portre-foto-tolvaj-borton","timestamp":"2025. május. 27. 15:28","title":"Két év börtönre ítélték a tolvajt, aki ellopta az egyik leghíresebb Churchill-portrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","shortLead":"Tesztüzemben még ül majd valaki a volán mögött. ","id":"20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3269f0-4a55-4b4d-9426-f3bced44e99d.jpg","index":0,"item":"72163f57-a905-4f8b-96e1-0b8481710ea1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Elindultak-az-elso-onvezeto-taxik-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 28. 08:24","title":"Elindultak az első önvezető taxik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni.","shortLead":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és...","id":"20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c.jpg","index":0,"item":"381dd213-d249-4d84-9572-4c057eb57fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 21:28","title":"Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel kapcsolatos kitettségét az ország.","shortLead":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel...","id":"20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6.jpg","index":0,"item":"ef7e8190-8658-40ce-82f9-5411018090b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","timestamp":"2025. május. 27. 16:33","title":"8000 tonna évente: Kína megépítette a világ első úszó lazacfarmját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]