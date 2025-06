Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","id":"20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"fae3793a-a0f8-4666-832e-e08fedf1bda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","timestamp":"2025. június. 02. 17:04","title":"Kétmilliárdos osztaléknak örülhet Mészáros Lőrinc és gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható a színházaktól: mindenféle shakespeare-i metafora nélkül arról szól, milyen lesz az ország hat év múlva, ha akkor még mindig Orbán Viktor és a Fidesz lesz hatalmon.","shortLead":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható...","id":"20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"012d8060-c575-4be4-903a-c5a18a9cc6a5","keywords":null,"link":"/elet/20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 01. 20:00","title":"„Nem kellett volna annyi színdarabot csinálni a Viktorról!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","shortLead":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","id":"20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55.jpg","index":0,"item":"d3caf4a9-ae05-42e1-9721-6cfffb2d6aae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","timestamp":"2025. június. 02. 17:02","title":"Cigánytáborral és medveszentéllyel építene „erdélyi Disneylandet” a Csíki Sör volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a80cfe4-d692-467d-8449-8231a582966a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több mint 1300 ember dobta össze az ötmillió forintot. Magyar Péter is felajánlotta, hogy a Tisza Párt fedezi a költségeket, de az elegendő adományok miatt Törley Katalin arra kéri, hogy a pénzzel a Tanítanék Mozgalmat támogassa.","shortLead":"Több mint 1300 ember dobta össze az ötmillió forintot. Magyar Péter is felajánlotta, hogy a Tisza Párt fedezi...","id":"20250601_kirugott-kolcseys-tanarok-perkoltseg-adomanyok-Magyar-Peter-Tisza-Part-Torely-Katalin-Tanitanek-Mozgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a80cfe4-d692-467d-8449-8231a582966a.jpg","index":0,"item":"de9c1b2a-bde6-478f-a36c-c8395ef156ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_kirugott-kolcseys-tanarok-perkoltseg-adomanyok-Magyar-Peter-Tisza-Part-Torely-Katalin-Tanitanek-Mozgalom","timestamp":"2025. június. 01. 09:13","title":"24 órán belül összejött adományokból a kirúgott kölcseys tanárok perköltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","shortLead":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","id":"20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e.jpg","index":0,"item":"222cf31a-3c12-4145-b182-757831a6596c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","timestamp":"2025. június. 02. 08:41","title":"Itt a megújult Land Rover Defender, akár 635 lovas biturbó V8-cal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma nélkül működhet tovább.","shortLead":"Az állam által lélegeztetőgépen tartott sportlapnak még 3 milliárdnyi tartaléka van, így még nagyon sokáig probléma...","id":"20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84de505c-ff66-4e82-b89b-f88079b434a9.jpg","index":0,"item":"48643fef-a601-4702-b14a-263778cf0618","keywords":null,"link":"/sport/20250602_orban-viktor-kedvenc-lapja-nemzeti-sport-szollosi-gyorgy-veszteseg","timestamp":"2025. június. 02. 17:30","title":"Orbán kedvenc lapja veszteséges, de a főszerkesztőnek rekordosztalékot fialtak a Puskás-relikviák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek a szankciók), a processzorszállítások állítólag nemhogy visszaestek, hanem még növekedtek is (mégsem működnek a szankciók). A magyarázat a kerülőutakban keresendő.","shortLead":"Miközben a hivatalos vámadatok szerint 95 százalékkal visszaesett Oroszországban az Intel chipjeinek importja (működnek...","id":"20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab42cd6-3f8e-46e3-9c93-0597217758af.jpg","index":0,"item":"ec8b8656-97de-49af-b3a8-1a6e43e2e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_amerikai-szankciok-megkerulese-orosz-mikroelektronika-intel-amd-chipek","timestamp":"2025. június. 01. 16:03","title":"Itt valami nem működik: a 95%-os szankciók ellenére lubickol Oroszország a legjobb chipekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]