Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","shortLead":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","id":"20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a.jpg","index":0,"item":"5269f1c7-47e9-4bce-a5ba-d6dd9d9ea52f","keywords":null,"link":"/elet/20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","timestamp":"2025. június. 03. 16:27","title":"Különös orrú antilopok inváziója miatt fordultak Putyinhoz a szaratovi parasztok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A nemzeti összetartozás napján a főváros, a civilek, a sajtó és a Pride ellehetetlenítéséről is kérdeztünk.","shortLead":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter...","id":"20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"e04d633d-8c47-4914-a5cd-76ad09ea6391","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 14:37","title":"Kormányinfó: A kormány tárgyalást kezd a fővárossal, viták miatt halasztják az átláthatósági törvény elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ vezetői közül – állapítja meg a Princetoni Egyetem politológiaprofesszora. Más kleptokraták legalább próbálják leplezni, hogy balkézről megszedik magukat, de amerikai kollégájuk még külön élvezi is. Azt üzeni ily módon, hogy a Fehér Ház készen áll a mutyira, még olyan államokkal is, amelyek terrorszervezeteket pénzelnek.","shortLead":"Az amerikai elnök külön kategóriába tartozik, amikor a korrupcióról van szó, senki nem ér még a sarkába sem a világ...","id":"20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53.jpg","index":0,"item":"01e3bddb-0f61-43b2-bbeb-cbb275933b47","keywords":null,"link":"/360/20250604_Jan-Werner-Muller-Trump-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 15:40","title":"Jan-Werner Müller: Trump még a legenyveskezűbb politikusok közül is kirí","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel összemosó módosításai számos ponton sértik az uniós jogot. A főtanácsnok szerint a magyar érvelés alaptalan és elfogadhatatlan.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel...","id":"20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa.jpg","index":0,"item":"1603322e-aad8-405d-9a8b-52fcdbceaf2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:36","title":"EU bírósági vélemény a pedofiltörvényről: Magyarország alapvető jogokat tagad meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk szerint az a gond, hogy túl rövidek lehetnek. ","shortLead":"A szervezők szerint nem arról van szó, hogy a nők meccsei kevésbé vonzzák a nézőket, mint a férfiakéi. A magyarázatuk...","id":"20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4db6945b-b533-4aab-b681-03e4668526d8.jpg","index":0,"item":"f10a52d2-8cd8-49d4-9525-3738d3b133fc","keywords":null,"link":"/sport/20250605_nok-tenisz-meccs-wta-roland-garros-amelie-mauresmo-iga-swiatek-ons-jabeur-fomusorido-amazon","timestamp":"2025. június. 05. 15:44","title":"Mi a baj a nők meccseivel, miért nem játszhatnak évek óta este a Roland Garroson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45050cec-dc95-4670-83bc-7eb294bd26ce","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc igazat állított, amikor azt írta Magyar Péternek, hogy már 2009 óta milliárdos? Ennek jártunk utána, és találtunk egy olyan számítási módszert, amivel nagyon-nagyon jóindulatúan tényleg ki lehet ezt hozni – de akkoriban azért inkább a tízmilliós nagyságrend volt a nemzet gázszerelőjének hazai pályája.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Mészáros Lőrinc igazat állított, amikor azt írta Magyar Péternek, hogy már 2009 óta milliárdos...","id":"20250603_meszaros-lorinc-2009-milliardos-vagyon-vallalkozo-magyar-peter-gazdag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45050cec-dc95-4670-83bc-7eb294bd26ce.jpg","index":0,"item":"510d2842-02cb-4811-a12a-90914370be69","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_meszaros-lorinc-2009-milliardos-vagyon-vallalkozo-magyar-peter-gazdag-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 16:25","title":"Rájöttünk, miből számolhatta ki Mészáros Lőrinc, hogy 2009-ben milliárdos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]