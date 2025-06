Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak, de örülhetnek azok is, akik szeretnek iPhone-on van Macen játszani. Mutatjuk, mi minden jön hamarosan a cég eszközeire. ","shortLead":"Az idei év nem a mesterséges intelligenciáról szól az Apple-nél: a cég rendszerei egységes dizájnt és számozást kapnak...","id":"20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a0acca3-032b-4f82-bdbd-9d93bc4ea044.jpg","index":0,"item":"a4e40440-48d0-4789-8ba2-3b99b045b130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_apple_wwdc-ios-ipados-macos-watchos-26-bejelentes-ujdonsagok-frissites","timestamp":"2025. június. 09. 21:06","title":"Rá sem fog ismerni az iPhone-jára: egy sor változást jelentett be az Apple, teljesen megújul az iOS külleme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már nem is az övé, más pedig nem is annyira drága, mint amilyennek látszik.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter állítja, a festmények közül, amelyek a videóin a háttérben voltak, van, amely már...","id":"20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97cfd67e-4f99-48d1-bfb0-9cdea6e26609.jpg","index":0,"item":"e7efda7e-6680-4566-a297-c141a91dd027","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_Lazar-Janos-festmeny-video","timestamp":"2025. június. 10. 07:59","title":"Évtizedek óta nem látott festményt vettek észre Lázár Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner Discovery immár bóvli terepre süllyedt a hitelminősítőknél, most abban reménykedik, hogy egyik kezével meg tudja menteni a másikat. A baj az, hogy közben a teljes szórakoztatóipar egyre borúsabban látja a lehetőségeit.","shortLead":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner...","id":"20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820.jpg","index":0,"item":"3c559671-9693-445a-a055-2ddd2a9a1b68","keywords":null,"link":"/360/20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","timestamp":"2025. június. 10. 19:32","title":"Öncsonkítással mentené a menthetőt az egyik hollywoodi óriás, így lesz megint HBO az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","shortLead":"Két hónapja nem volt ilyen erős a forint.","id":"20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"dc16c6cf-7093-49a5-b6cd-952c9afcd766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_forint-euro-arfolyam-ebx","timestamp":"2025. június. 10. 15:04","title":"Visszatért a forintárfolyam 400-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit az Agyarország című számuk felvezetőjeként mondott el a bajai koncertjükön.","shortLead":"Lukács László ugyanakkor óva intette a közönséget attól, hogy politikai felhangot halljanak bele abba, amit...","id":"20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14da322-cd97-4c57-9ff7-4bb8c8e65900.jpg","index":0,"item":"333ea745-45f5-482c-a3a7-a9c066f4d721","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Tankcsapda-Lukacs-Laszlo-uzent-a-szinpadrol-osszetartozas-Agyarorszag-Baja-koncert","timestamp":"2025. június. 10. 11:46","title":"„Az embereket összehozni akarjuk egymással, nem pedig szétválasztani” – a Tankcsapda is üzent a színpadról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]