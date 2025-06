Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba bevont fiatalok száma 2024-ben még csökkent is az előző évihez képest.","shortLead":"Bár legfőbb küldetésének a tehetséggondozást nevezi a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC), a programjaiba...","id":"20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb6db669-8213-42cc-b8b7-190ac5a7cae9.jpg","index":0,"item":"3dcb095f-bc98-4d80-a603-d9f00f176f4a","keywords":null,"link":"/360/20250612_mathias-corvinus-collegium-alapitvany-mcc-hvg-tenytar","timestamp":"2025. június. 12. 14:30","title":"A kormány agytrösztje elhasalna a most félretett „átláthatósági” törvényen, brüsszeli intézete pedig titkolja is pénzügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac1ba16-fe81-4adb-9868-dd19b30f7f71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a mesterséges intelligenciára épülő videószerkesztő érkezését jelentette be. A Meta Movie Gent kifejezetten a rövid videók készítéséhez tervezte a cég.","shortLead":"A Meta a mesterséges intelligenciára épülő videószerkesztő érkezését jelentette be. A Meta Movie Gent kifejezetten...","id":"20250612_meta-movie-gen-mesterseges-intelligencia-videoszerkeszto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac1ba16-fe81-4adb-9868-dd19b30f7f71.jpg","index":0,"item":"15ece36d-1362-4ee2-aa1d-cb2905d1dde0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_meta-movie-gen-mesterseges-intelligencia-videoszerkeszto","timestamp":"2025. június. 12. 12:03","title":"Itt a Meta új videószerkesztője, és olyat tud, mint a hollywoodi produkciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre. ","shortLead":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi...","id":"20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4.jpg","index":0,"item":"b5bf4a0f-9ec5-4e11-aaf0-bb3f46730aff","keywords":null,"link":"/elet/20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:15","title":"Párhuzamos univerzumok között lebeg a magyar futballtársadalom, Marco Rossi pofozott vissza mindenkit a valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban – jelentette be a vevő pénzintézet kedden.","shortLead":"A Magnet Bank-csoport és irányító-főtulajdonosa, Fáy Zsolt 88 százalékos tulajdont szerzett a Polgári Bankban –...","id":"20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483.jpg","index":0,"item":"4ba56da2-9f03-4630-9d7f-3551e41cd1d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_bank-magnet-polgari-felvasarlas","timestamp":"2025. június. 10. 16:53","title":"Újabb magyar bank szűnhet meg, itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat. A „plázastop” eredetileg az élelmiszermultik ellen született, de az új szabály az igazi plázákat, sőt az egész kereskedelmiingatlan-piacot nyírná ki. A minisztérium senkivel sem egyeztetett, az érintettek nem értik, mi végre az értelmetlen szigorítás.","shortLead":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat...","id":"20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520.jpg","index":0,"item":"51a8b2b2-8cf8-4479-bda7-166f955082fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 12:00","title":"Lázár János ledobta az atombombát: a kormány a bevásárlóközpontokat is kinyírná a plázastop szigorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk – Farkas Zoltán ajánlja az e heti HVG-t. ","shortLead":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk –...","id":"20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26.jpg","index":0,"item":"324f1658-3102-4ba5-9d6c-9e3a87e96dc0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. június. 12. 08:00","title":"„Béke van még, de végletesen alá van aknázva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]