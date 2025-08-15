A Nyugati pályaudvaron is kávézót nyit a Mol

Az új Fresh Corner minden nap nyitva lesz.

A Mol a MÁV-val közösen júniusban kísérleti jelleggel bisztrókocsi-szolgáltatást indított a balatoni InterCityken, valamint nyit egy kioszkot is a Déli pályaudvaron. Ennek az együttműködésnek a folytatásaként mostantól a Nyugati pályaudvaron is egy Fresh Corner egység várja az utasokat.

Az új kioszk kínálata a töltőállomásokon megszokottakkal közel azonos, és az utasok a MOL Move hűségprogram előnyeit is élvezhetik.

A Fresh Corner minden nap kora reggeltől estig tart nyitva – áll a hivatalos közleményben.

A Mol 10 évvel ezelőtt indította útjára a Fresh Corner kiskereskedelmi koncepciót, amelynek lényege, hogy a töltőállomásokon az üzemanyagok mellett kávét és szendvicseket, péksüteményeket is lehessen kapni.

A cég 2024-ben nemzetközi szinten 65 millió csésze kávét és 43 millió hot-dogot értékesített, míg Magyarországon ezekből több mint 10 millió kávé és 12 millió hot-dog fogyott el.

A Mol meghekkeli a vasárnapi boltzárat

Bár állítása szerint nem a vasárnapi boltzár miatt indította be a napi cikkek árusítását benzinkútjain a Mol, az első ránézésre is egyértelmű, hogy rosszul nem jár az olajcég a Fresh Corner shopokkal. Egyelőre csak tesztüzemmódban árulják a rizst, ecetet, lisztet, cukrot, de néhány éven belül kútjaik 30 százalékát tervezik részben élelmiszerüzletté alakítani.

