Elszálltak a nyaralók árai is, a Balatonnál és a Tisza-tónál volt a legnagyobb a drágulás
Több mint harmadával drágultak átlagosan a nyaralóingatlanok. A vízpartiaknál kétszeres a szorzó. Van olyan vízparti ingatlan, amit négyzetméterenként 4 milliós áron értékesítettek.
HVG
A lakáspiachoz hasonlóan a nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, éves szinten 37 százalékos áremelkedést produkált – írja az Otthon Centrum, amelynek adataiból az is kiderül, hogy
a vízparti ingatlanok értéke átlagosan kétszerese a települési árszintnek.
Az elmúlt fél év eladásai alapján négyzetméterenként átlagosan 698 ezer forintért cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ez 37 százalékkal magasabb az egy évvel korábbihoz képest, de a forgalom is nőtt 17 százalékkal.
A vízparttól távolabbi és felújításra szoruló ingatlanok átlag alatti, a vízparti (vagy annak közelében lévő) és jó állapotú nyaralók pedig jóval átlag feletti árakon mentek, és eleve jobban is fogytak, ennélfogva
a Balatonon négyzetméterenként átlagosan 762 ezer forintért keltek el a nyaralók, ami 42 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mért átlagnál.
Balatonakarattyán és a vele szomszédos Balatonvilágoson átlépte a négyzetméterár az egymillió forintot;
Siófokon és Fonyódon 800 ezer forint az átlag;
a rekorder mégis a nyugati medencében van, Badacsonytomajon 1,35 millió forint az átlagos négyzetméterár.
A tó nyugati medencéje összességében mégis mindig olcsóbb, például
Balatonberényben négyzetméterenként átlagosan 566 ezer;
Balatonfenyvesen 569 ezer;
Révfülöpön pedig 525 ezer forint az átlagos négyzetméterár.
A Balaton-átúszás révfülöpi befutója 2012-ben
ORFK / H. Szabó Sándor
A Tisza-tó drágulásban lepipálta a Velenceit
A balatoni árakat a Velencei-tó közelíti meg leginkább: itt 645 ezer forint volt egy négyzetméter nyaraló ára az elmúlt félévben, ami alig 2,5 százalékkal múlja felül a tavalyi hasonló időszak értékét.
A Tisza-tó térsége ugyan ennél jóval olcsóbb, az átlagár 340 ezer forint, viszont
a drágulás 30 százalékos volt egy év alatt.
A nagyobb települések, mint Tiszafüred és Abádszalók jelentősen drágábbak, a köztes települések pedig olcsóbbak az átlagnál. A vízparti ingatlanok négyzetméterára a települési átlag duplája – ez minden térségre igaz –, vagyis itt is meghaladja a félmillió forintot.
Az új építésűek az igazán drágák
Az új építésű lakások esetében két – két és félszeres a szorzó a használt ingatlanokhoz képest: Siófokon 1,96 millió forintért, Balatonfüreden 2,05 millió forintért hirdetik az új lakások négyzetméterét. A vízpartiak ebben a szegmensben is drágábbak,
van olyan projekt, amelynek kínálati négyzetméterára meghaladja a 4 millió forintot.
Ma már a kisebb településeken sem lehet olcsón új építésű ingatlanhoz jutni, hiszen az átlagár itt is 2 millió forint, sőt néhány vízparti projekt esetében a 3 millió forint feletti kínálati négyzetméterár sem ritka.