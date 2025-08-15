Elszálltak a nyaralók árai is, a Balatonnál és a Tisza-tónál volt a legnagyobb a drágulás

A lakáspiachoz hasonlóan a nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, éves szinten 37 százalékos áremelkedést produkált – írja az Otthon Centrum, amelynek adataiból az is kiderül, hogy

a vízparti ingatlanok értéke átlagosan kétszerese a települési árszintnek.

Az elmúlt fél év eladásai alapján négyzetméterenként átlagosan 698 ezer forintért cseréltek tulajdonost a nyaraló besorolású ingatlanok, ez 37 százalékkal magasabb az egy évvel korábbihoz képest, de a forgalom is nőtt 17 százalékkal.

A vízparttól távolabbi és felújításra szoruló ingatlanok átlag alatti, a vízparti (vagy annak közelében lévő) és jó állapotú nyaralók pedig jóval átlag feletti árakon mentek, és eleve jobban is fogytak, ennélfogva

a Balatonon négyzetméterenként átlagosan 762 ezer forintért keltek el a nyaralók, ami 42 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mért átlagnál.

A legdrágább a Balaton keleti medencéje:

Balatonakarattyán és a vele szomszédos Balatonvilágoson átlépte a négyzetméterár az egymillió forintot;

Siófokon és Fonyódon 800 ezer forint az átlag;

a rekorder mégis a nyugati medencében van, Badacsonytomajon 1,35 millió forint az átlagos négyzetméterár.

A tó nyugati medencéje összességében mégis mindig olcsóbb, például

Balatonberényben négyzetméterenként átlagosan 566 ezer;

Balatonfenyvesen 569 ezer;

Révfülöpön pedig 525 ezer forint az átlagos négyzetméterár.

A Balaton-átúszás révfülöpi befutója 2012-ben ORFK / H. Szabó Sándor

A Tisza-tó drágulásban lepipálta a Velenceit

A balatoni árakat a Velencei-tó közelíti meg leginkább: itt 645 ezer forint volt egy négyzetméter nyaraló ára az elmúlt félévben, ami alig 2,5 százalékkal múlja felül a tavalyi hasonló időszak értékét.

A Tisza-tó térsége ugyan ennél jóval olcsóbb, az átlagár 340 ezer forint, viszont

a drágulás 30 százalékos volt egy év alatt.

A nagyobb települések, mint Tiszafüred és Abádszalók jelentősen drágábbak, a köztes települések pedig olcsóbbak az átlagnál. A vízparti ingatlanok négyzetméterára a települési átlag duplája – ez minden térségre igaz –, vagyis itt is meghaladja a félmillió forintot.

Az új építésűek az igazán drágák

Az új építésű lakások esetében két – két és félszeres a szorzó a használt ingatlanokhoz képest: Siófokon 1,96 millió forintért, Balatonfüreden 2,05 millió forintért hirdetik az új lakások négyzetméterét. A vízpartiak ebben a szegmensben is drágábbak,

van olyan projekt, amelynek kínálati négyzetméterára meghaladja a 4 millió forintot.

Ma már a kisebb településeken sem lehet olcsón új építésű ingatlanhoz jutni, hiszen az átlagár itt is 2 millió forint, sőt néhány vízparti projekt esetében a 3 millió forint feletti kínálati négyzetméterár sem ritka.

