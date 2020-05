Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki azonnal telefonos betegfelvételre, a személyes találkozókat pedig ütemezzék be 15 percenként. Az orvosok nehezen értik a döntést. Rájuk újabb adminisztrációs teher hárul, miközben jelentősen csökkenhet a rendelés alatt ellátott betegek száma, és akkor még ott a kérdés: ki fizeti a fertőzéseket kizáró tesztek árát?","shortLead":"A parancsszóra végrehajtott kórházkisöprés után újabb direktíva sokkolja a magyar egészségügyet: álljon át mindenki...","id":"20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc092878-aa1b-4c1c-8076-944d24e3cf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83484eea-d69a-4cfe-8d39-adb967771332","keywords":null,"link":"/360/20200507_Ha_betegnek_erzi_magat_nyomja_meg_a_2es_gombot","timestamp":"2020. május. 07. 10:30","title":"Ha betegnek érzi magát, nyomja meg a 2-es gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","shortLead":"Az ország nagyobb részén napos idő várható a következő napokban.","id":"20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2102884b-b03f-4b20-8d39-409870a0099e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_idojaras_elorejelzes_majus_8","timestamp":"2020. május. 08. 06:17","title":"30 fok is lehet néhol a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","shortLead":"Intézmények bezárásról posztolgatott, nyugtalanság keltésére alkalmasan ingatva a közbizalmat.","id":"20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ac110-1aa1-4cd1-8c68-4e8215f79e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Remhirterjesztot_fogtak_el_Tolna_megyeben","timestamp":"2020. május. 08. 07:56","title":"Rémhírterjesztőt fogtak el Tolna megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","shortLead":"Eddig legalábbis úgy tűnik, hogy a Paloznaki Jazzpikniket megtartják.","id":"20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e0ee56-faa0-4c7c-ba08-90cb931c44f9","keywords":null,"link":"/elet/20200506_paloznaki_jazzpiknik_augusztus_balaton_felvidek","timestamp":"2020. május. 06. 21:01","title":"Egy fesztivál már biztosan lesz a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes lehetőséggel is kecsegtet.","shortLead":"Az Apple forradalmasítaná a laptopok csuklópántját, ami elsőre nem tűnik egetverően nagy újításnak, ám több érdekes...","id":"20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f045b4a1-6d3e-4321-9bdc-57e4dcea9c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6230502d-d901-4c22-8661-d2f3ba4170f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_apple_macbook_csuklopant_laptop_szabadalom","timestamp":"2020. május. 07. 12:03","title":"Terveken már látni: különleges MacBookról álmodik az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d43146c-39a5-4055-a1da-6817c8ff3215","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai és belga kutatókból álló csoport szerint elképzelhető, hogy a lámákban lévő antitestek hatékonyan semlegesítik a koronavírust. Így aztán el is kezdtek kísérletezni egy példánnyal.","shortLead":"Egy amerikai és belga kutatókból álló csoport szerint elképzelhető, hogy a lámákban lévő antitestek hatékonyan...","id":"20200507_lama_winter_koronavirus_antitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d43146c-39a5-4055-a1da-6817c8ff3215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a636ba5d-d7f9-41f7-a1c4-0e088e8f34e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_lama_winter_koronavirus_antitest","timestamp":"2020. május. 07. 14:33","title":"Eldugtak a világ elől egy lámát, mert benne lehet egy kulcs a koronavírus leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá a Rolls-Royce-nál.","shortLead":"Egy dizájner játszott el a gondolattal, hogy milyen lehet a kétajtós Rolls sportkocsi, még V12-es motor is akad hozzá...","id":"20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713f4246-c86a-4b79-9fd1-232a27c7ce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f15535-5b20-4683-84d9-48cee4fda1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_RollsRoyce_szupersportkocsikent","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Őrült ötlet a Rolls-Royce szupersportkocsiként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]