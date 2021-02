Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több helyen tartós, többórás ónos esőzésre kell számítani. ","shortLead":"Több helyen tartós, többórás ónos esőzésre kell számítani. ","id":"20210131_Tobb_megyere_ismet_figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b26eac-3b05-46c5-b7b8-52cb405e8d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Tobb_megyere_ismet_figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2021. január. 31. 21:25","title":"Több megyére ismét figyelmeztetést adtak ki ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanév kezdete óta egy alkalommal sem használtak gázsprayt, bilincset vagy gumibotot.","shortLead":"A tanév kezdete óta egy alkalommal sem használtak gázsprayt, bilincset vagy gumibotot.","id":"20210201_Intezkedes_iskolaor_buncselekmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c94a7-0c3a-4832-9659-2724a7a93530","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Intezkedes_iskolaor_buncselekmeny","timestamp":"2021. február. 01. 07:11","title":"Öt hónap alatt 308 esetben intézkedtek az iskolaőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dízelüzemű buszokat cserélnek le a lengyel gyártmányú elektromosokra.","shortLead":"Dízelüzemű buszokat cserélnek le a lengyel gyártmányú elektromosokra.","id":"20210131_paks_elektromos_busz_helyi_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e586f6-ffc8-49eb-9948-14625170eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264771e-d0f2-49fc-abfe-7eb52b3adad6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_paks_elektromos_busz_helyi_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. január. 31. 10:49","title":"Hétfőn beköszönt az elektromosbusz-korszak Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott a modellváltás kérdésében.","shortLead":"Csirik János szerint utóda, Horváth Dezső méltatlanná vált, mert a kari tanács döntése ellenére igennel szavazott...","id":"20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f00fc8-893f-4fa7-b64c-5006640fee28","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_szte_ttik_dekan_modellvaltas_csirik_janos","timestamp":"2021. január. 31. 15:46","title":"Az SZTE korábbi dékánja szerint utódjának le kell mondania, mert megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymásra találnak az illiberális nagyhatalmak, ha a nyugati oltások sározásáról van szó. A Spiegel szerint mostanában a kínai propaganda pont olyan összeesküvés-elméleteket terjeszt, amiket korábban az orosz kormánytól ismert meg a világ.","shortLead":"Egymásra találnak az illiberális nagyhatalmak, ha a nyugati oltások sározásáról van szó. A Spiegel szerint mostanában...","id":"20210201_Spiegel_Kez_a_kezben_a_kinai_es_orosz_propaganda_vakcinaugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebed658-aa92-49c9-8d1b-9c5ebab2e8d8","keywords":null,"link":"/360/20210201_Spiegel_Kez_a_kezben_a_kinai_es_orosz_propaganda_vakcinaugyben","timestamp":"2021. február. 01. 08:45","title":"Spiegel: Kéz a kézben a kínai és orosz propaganda vakcinaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint húsz évvel ezelőtt molesztálta egy katolikus pap azt a férfit, A.-t, akinek történetéről a 444.hu számolt be vasárnap. A lap azt írja: A.-t 2019. augusztus 20-án egyházi vezetők fejlelentése nyomán rabosították, és az ünnepi körmenet végéig nem engedték ki a rendőrségről.\r

\r

","shortLead":"Több mint húsz évvel ezelőtt molesztálta egy katolikus pap azt a férfit, A.-t, akinek történetéről a 444.hu számolt be...","id":"202101310_katolikus_egyhaz_molesztalas_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5aefc3-1d1c-4031-8cee-c0c05bcc5f61","keywords":null,"link":"/itthon/202101310_katolikus_egyhaz_molesztalas_feljelentes","timestamp":"2021. január. 31. 21:25","title":"Jövő héten áll bíróság elé a fiatalkorában molesztált férfi, akit följelentett az egyház zaklatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Nobel-békedíjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig nyugodtabbak is.","shortLead":"A gondozók szerint az állatok nem tudják, hogy járvány van, de azt megérzik, hogy kevesebb a látogató. Így pedig...","id":"20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492f75a-1869-4d7f-aad6-42bc0a003fcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_mexiko_rezervatum_veszelyeztetett_fajok_jarvany_koronavirus_latogatok","timestamp":"2021. január. 31. 15:11","title":"Sokkal több állatnak születtek utódai egy mexikói rezervátumban, mióta nincsenek látogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]