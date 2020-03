Az eltelt évek eredményeképpen mind többen értik, hogyan készül a Magyar Power 50 rangsora, és miért érdemes figyelni rá akkor is, ha nem tekinthető kőbe vésett igazságnak. Tudatában vagyunk annak, hogy a mérhető, számszerűsíthető kritériumok hiánya miatt a lista – a mai magyar képzőművészet és a műkereskedelem egészét jól reprezentáló zsűri összetétele mellett – sem lehet objektív; egyszerre veendő komolyan, és fogható fel játékként.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Power 50 nem életműveket mér, hanem egy adott esztendő – jelen esetben a 2019-es év – szakmai teljesítményeit veszi figyelembe, és a színtérre gyakorolt hatás súlyát, nem pedig annak irányát, milyenségét igyekszik értékelni.

A rangsorokból hosszabb távon értékes kordokumentum áll össze, és az évről évre bekövetkező változások, hangsúlyeltolódások nyomon követése fontos következtetések levonását teszi lehetővé. Erre tett kísérletet ötéves elemzésünk a Műértő 2016 márciusi számában.

Az összehasonlíthatóság miatt fontos, hogy a 25 tagú zsűri összetételében csak elkerülhetetlen változások legyenek. Ezért örülünk annak, hogy az ArtReview-tól átvett „játékszabályoknak” megfelelően titkos összetételű zsűri tagjai – két személycserétől eltekintve – idén is igent mondtak felkérésünkre. Ezúttal is rövid indoklást kértünk tőlük saját listájuk első öt helyezettjéhez. Ebben az évben 247 személyre érkezett szavazat – harminceggyel kevesebbre, mint tavaly –; a sorrend most is az egyes zsűritagok listáján elért helyezéseknek megfelelő pontszámok egyszerű összeadásával alakult ki.

Mivel a rangsor első tíz helyezettjének pozíciója – többségében évekre visszamenőleg is – meglehetősen stabilnak bizonyult, ezért 2015-ben úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban minden évben az aktuális lista kínálta új szempontok alapján választjuk ki azt az öt szereplőt, akikről rövid portrét közlünk.

© Műértő

1 Maurer Dóra (5) képzőművész 1898 2 Baán László (1) főigazgató, Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria, miniszteri biztos, Liget Budapest 1662 3 Fabényi Julia (2) főigazgató, Ludwig Múzeum, kollégiumi tag, NKA 1599 4 Spengler Katalin és Somlói Zsolt (3) műgyűjtők 1290 5 Pados Gábor (4) galériatulajdonos, műgyűjtő 1058 6 Pőcze Attila (9) galériatulajdonos 970 7 Mélyi József (8) kurátor, kritikus, egyetemi oktató, MKE 943 8 Sasvári Edit (6) művészettörténész, Kassák Múzeum 922 9 Bak Imre (27) festőművész 827 10 Küllői Péter (13) bankár, elnök, Bátor Tábor Alapítvány 819 11 Fehér Dávid (10) kritikus, művészettörténész, Szépművészeti Múzeum 778 12 Nagy Gergely (12) főszerkesztő, Artportal 713 13 Valkó Margit (7) galériatulajdonos 712 14 Petrányi Zsolt (11) művészettörténész, MNG Jelenkori Osztály 618 15 Bencsik Barnabás (18) kurátor, Glassyard Gallery 561 16 Szegedy-Maszák Zsuzsanna (35) művészettörténész, Budapest Galéria, szerkesztő, Balkon 527 17 Százados László (17) művészettörténész, MNG, szerkesztő, Balkon 522 18 Somogyi Hajnalka (22) kurátor 486 19 Kieselbach Tamás (20) műkereskedő 477 20 Ledényi Attila (14) kommunikációs szakember, igazgató, Art Market Budapest 457 21 Róka Enikő (31) igazgató, BTM Fővárosi Képtár 448 22 Deák Erika (23) galériatulajdonos 436 23 Topor Tünde (29) főszerkesztő, Artmagazin 432 24 Székely Katalin (28) kurátor, művészettörténész, Centrális Galéria 424 25 Keserü Ilona (16) képzőművész 420 26 Hegyi Dóra (26) művészettörténész, tranzit.hu 410 27 Szegő György (32) művészeti igazgató, Műcsarnok 389 28 Andrási Gábor (25) főszerkesztő, Műértő 380 29 György Péter (40) esztéta, intézetvezető, ELTE BTK 363 30 Molnár Annamária (24) galériatulajdonos 355 31 Gulyás Gábor (15) múzeumigazgató, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre 348 32 Horányi Attila egyetemi oktató, MOME, elnök, AICA magyar tagozat 347

Nemes Csaba (50) képzőművész 347 34 Kürti Emese (34) művészettörténész, Artpool 345 35 Virág Judit (41) műkereskedő 321 36 Pilinger Erzsébet és Hans Knoll (38) galériavezető és galériatulajdonos 310 37 Szoboszlai János (33) művészettörténész, tanszékvezető, MKE 305 38 Fenyvesi Áron (19) kurátor, művészettörténész, acb Galéria 296 39 Kőrösi Orsolya (21) igazgató, Mai Manó Ház és Capa Központ 294 40 Radák Eszter (36) festőművész, rektor, MKE 293 41 András Edit (46) művészettörténész 280 42 Szalai Borbála művészettörténész, kurátor, Trafó Galéria 273 43 Kaszás Tamás (30) képzőművész 269

Ladik Katalin (39) költő, performer, képzőművész 269 45 Koroknai Edit ügyvezető igazgató, MODEM, Debrecen 245 46 Timár Katalin (37) művészettörténész, Ludwig Múzeum 205 47 Csörgő Attila (48) képzőművész 189 48 Waliczky Tamás képzőművész, egyetemi oktató, City University of Hong Kong 185 49 Hornyik Sándor művészettörténész, MTA BTK Művészettörténeti Intézet 179 50 Szipőcs Krisztina (42) művészettörténész, Ludwig Múzeum 173

*Összpontszám. Az 1. hely 100 pont, a 2. 80 pont, a 3. 60 pont, a 4. 55 pont, az 5. 50 pont, a 6. 45, a 7. 44 pont. A 8.-tól egyesével csökken, az 50. hely 1 pontot ér. Zárójelben a tavalyi 50-es listán elért helyezés.