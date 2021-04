Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a691115a-f96e-473d-b482-ce5d3855b3e6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Átírhatja a szoptatásról szóló nézeteket, hogy készül a biotechnológiával gyártott, a valódihoz közel álló anyatej.","shortLead":"Átírhatja a szoptatásról szóló nézeteket, hogy készül a biotechnológiával gyártott, a valódihoz közel álló anyatej.","id":"202113__mesterseges_anyatej__tapszerpotlas__vissza_amunkahelyre__bimbozo_iparag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a691115a-f96e-473d-b482-ce5d3855b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb8bfd0-f2a6-4b1b-a0e2-01dd27a7f783","keywords":null,"link":"/360/202113__mesterseges_anyatej__tapszerpotlas__vissza_amunkahelyre__bimbozo_iparag","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Már készül a mesterséges anyatej, felnőtteknek is adnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelő alapítványba szerveznek ki.","shortLead":"A Zichy-kastély után most Andrássy-palotát kapja meg Demeter Szilárd, amit a Hajógyári-sziget déli csücskével együtt...","id":"20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee53079b-3df3-4dbd-83bd-44d9d1d34fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45caa6dd-e6cc-4d11-9a24-3b3c11b1e932","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_PIM_Demeter_Szilard_alapitvany","timestamp":"2021. április. 01. 13:45","title":"Komoly ingatlanbirodalmat ad Demeter Szilárd kezébe az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","shortLead":"A valóságból való menekülésre és a valósággal való szembenézésre is alkalmas sorozatokat ajánlunk a hosszú hétvégére.","id":"20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0473712d-ee74-44a6-abd2-74c1f70de6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abefaf2-6eca-4463-938e-71180a452a09","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_osszeeskuveselmeletektol_egy_szep_uj_vilagig","timestamp":"2021. április. 01. 20:00","title":"Az összeesküvés-elméletektől egy szép új világig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és extra ajánlatokat dolgozott ki a Hiper tarifacsomag-családból választó ügyfeleinek a Telenor: több exkluzív ajánlat és készülékszolgáltatás mellett a telefonos ügyfélszolgálaton is gyorsabb kiszolgálást biztosít számukra.","shortLead":"Új, az előfizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat és extra ajánlatokat dolgozott ki a Hiper tarifacsomag-családból...","id":"20210401_telenor_hiper_tarifa_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d739f333-438e-46b7-b661-a58519a379dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_telenor_hiper_tarifa_kedvezmenyek","timestamp":"2021. április. 01. 07:03","title":"0 forintos telefonok, gyorsítósáv az ügyfélszolgálaton: előnyt kap a Telenornál, aki Hiperre fizet elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.

","shortLead":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket.

","id":"20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfadb469-20a0-4932-ad05-501418d3cf8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","timestamp":"2021. április. 01. 12:25","title":"Megszűnik a kardiológiai és urológiai rendelés Pestszentimrén az orvosok átvezénylése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központot. A brutális infláció, a járvány és egy elszabaduló élelmezési krízis miatt az üzbég kormánynak egyre égetőbb feladat, hogy javítsák valahogyan a mezőgazdaság teljesítményét, a magyar vezetők pedig azt remélik, hogy az itteni cégek kapnak majd jobb üzleti lehetőségeket a közép-ázsiai államban, ha most segítenek. Az eddigi tapasztalatok alapján mérget erre azért nem vennénk.","shortLead":"Nagy magyar kormánydelegáció utazott Üzbegisztánba, hogy együttműködésről tárgyaljanak, ekkor alapították meg...","id":"20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838fddca-44c9-43de-858f-1ecdbe153d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_uzbeg_krumpli_kereskedelem","timestamp":"2021. április. 01. 17:00","title":"Miért annyira fontos a magyar kormánynak az üzbég krumpli?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd383b-4fcb-445a-be47-af6091432f39","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Erkölcsöt, szabadságot, nemzeti liberális gondolkodást is tanítani fog az SZFE-n tanárként 78 évesen debütáló András Ferenc filmrendező. Azt mondja, megérdemli, hogy halála előtt öt perccel még részt vegyen a filmes oktatásban. HVG-portré.","shortLead":"Erkölcsöt, szabadságot, nemzeti liberális gondolkodást is tanítani fog az SZFE-n tanárként 78 évesen debütáló András...","id":"202113_andras_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd383b-4fcb-445a-be47-af6091432f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39438fe6-6ec8-462f-9fb3-183802d14e4a","keywords":null,"link":"/360/202113_andras_ferenc","timestamp":"2021. április. 01. 19:00","title":"András Ferenc: Ha a képzés az SZFE-n nem passzolna az életművemhez, felállok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","shortLead":"Ebben a szabadidő-autóban minden korábbinál kényelmesebben utazhatunk, akár igen hosszú távokat is.","id":"20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8c2cb8-a024-4ebf-91fa-bc6c165e95cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e96fba-b9e5-4b5d-b799-570425250193","keywords":null,"link":"/cegauto/20210401_luxus_kimaxolva_minden_foldi_joval_telepakolt_range_rover_erkezett","timestamp":"2021. április. 01. 07:59","title":"Luxus kimaxolva: minden földi jóval telepakolt Range Rover érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]