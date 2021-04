Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5d1ac74-90de-4094-8ab7-d704799cd4c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány által nyújtott örökjáradék elosztása miatt mennek perre Jeruzsálemben a zsidó felekezetek.","shortLead":"A magyar kormány által nyújtott örökjáradék elosztása miatt mennek perre Jeruzsálemben a zsidó felekezetek.","id":"20210418_Somloek_perlik_a_Mazsihiszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d1ac74-90de-4094-8ab7-d704799cd4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be1ae0e-de4b-48a0-85a2-936d47198fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Somloek_perlik_a_Mazsihiszt","timestamp":"2021. április. 18. 14:27","title":"Köves Slomóék perlik a Mazsihiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mértéke kérdéses, a ténye már nem: nehezebben és drágábban lehet majd adattárolókat beszerezni. Egy újfajta kriptopénz szabad tárhelyet igényel, ezért vannak, akik pánikszerűen vásárolják fel a merevlemezeket és SSD-ket. Ez nem csak a különálló tárolók árára és készletére lehet hatással, hanem a telefonoktól a laptopokon át a szerverekig mindenféle eszköz vásárlói szembesülhetnek a drágulással és a készlethiánnyal.","shortLead":"A mértéke kérdéses, a ténye már nem: nehezebben és drágábban lehet majd adattárolókat beszerezni. Egy újfajta...","id":"20210419_chia_kriptopenz_merevlemez_ssd_felvasarlas_dragulas_keszlethiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f00334db-b85f-452b-be3c-6a3de490bb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b190d6-c30e-4ad5-9ffe-bcd300ff5850","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_chia_kriptopenz_merevlemez_ssd_felvasarlas_dragulas_keszlethiany","timestamp":"2021. április. 19. 09:03","title":"Kínaiak vad felvásárlásba kezdtek, hiány és drágulás jön merevlemezből és SSD-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos vizsgálatra készülnek. Magyarországon a kormány nyilvános adatok nélkül állítja, hogy nem kell a harmadik dózist beadni. Az eddigi tapasztalatok alapján az oltóanyag hatékony, de előfordulhatnak esetek, amikor nem indult be az ellenanyag-termelés. Hivatalos iránymutatás hiányában sok érintett rohant a múlt héten magánlaborokhoz, de egy háziorvos szerint ez felesleges és félrevezető is lehet. ","shortLead":"Szerbiában korcsoportokra lebontva elemzik az összes oltóanyag, így a Sinopharm hatékonyságát is, sőt országos...","id":"20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69f7ef4-3ae4-4623-9361-a3a9a67ac4e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_sinopharm_hatekonysag_harmadik_dozis","timestamp":"2021. április. 19. 12:10","title":"Úgy is hatásos lehet a kínai vakcina, ha az ellenanyagteszt negatív eredményt hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","shortLead":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","id":"20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e04c22-cbfa-4256-b9e8-844235ba16c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","timestamp":"2021. április. 18. 20:42","title":"Emmi: Elrendelhető rendkívüli szünet, ha kevés diák jelenik meg az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem is találta el senki mind az ötöt.","shortLead":"Nem is találta el senki mind az ötöt.","id":"20210417_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39f7128-0664-4299-9f1d-b4ae8741319f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210417_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. április. 17. 20:10","title":"Negyven alatt nem is húztak számot a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","shortLead":"Az évjáratot, az aromákat és a termőhelyet tükröző, saját dallamot komponál a boroknak egy francia cég. ","id":"20210419_Bor_dallam_hangszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b9111f-3673-4e50-8112-d65d52b3b92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d811f6a-7148-457d-bad4-5df371a1ed6d","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Bor_dallam_hangszerek","timestamp":"2021. április. 19. 12:04","title":"Zenét készít egy algoritmus a borok \"hangjából\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A népegészségügyi szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható, a lakosság szűrése nem marad el – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A népegészségügyi szűrővizsgálatok április 9-től pár hétre szóló, átmeneti és rövid ideig tartó halasztása pótolható...","id":"20210417_NNK_a_nepegeszsegugyi_rakszuresek_rovid_ideig_tarto_halasztasa_nem_jar_kockazattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6441ea07-183a-4971-b7cb-1ffe402a53ca","keywords":null,"link":"/elet/20210417_NNK_a_nepegeszsegugyi_rakszuresek_rovid_ideig_tarto_halasztasa_nem_jar_kockazattal","timestamp":"2021. április. 17. 17:25","title":"NNK: A rákszűrések rövid ideig tartó halasztása nem jár kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]