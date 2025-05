Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek egy gyermekjogi, környezetvédelmi projektjükre. Ha ebben a formában hatályba lép a törvény, az alapjaiban veszélyezteti a működésüket. ","shortLead":"Már márciusban felkerültek a Szuverenitásvédelmi Hivatal listájára azért, mert uniós támogatást nyertek...","id":"20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0115db20-4411-4b36-aac9-5772615d3867.jpg","index":0,"item":"69b5c18c-c2b7-410d-a2f7-848e69d1ce78","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Hintalovon-Gyermekjogi-Alapitvany-Gyurko-Szilvia-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 25. 15:46","title":"A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány is ellehetetlenülhet az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő című, új kiállítása a 89 éves Perneczky Géza és más alkotók időskori munkáin keresztül mutat rá az előítéletek igazságtalanságára.","shortLead":"A képzőművészet világát sem kíméli az age-izmus, az életkoralapú diszkrimináció. A Szépművészeti Múzeum Rövidülő jövő...","id":"20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c5c8d6a-a715-4b96-a865-d4588040c30d.jpg","index":0,"item":"7903407f-629e-4e57-8e58-10d519dc8bb6","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-haladnak-korral-szepmuveszeti-tarlat-oregkori-muveszet-ageizmus","timestamp":"2025. május. 24. 17:30","title":"Haladnak a korral: egy kiállítás bizonyítja, az idős művész nem vén művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","shortLead":"Gaal Gergely azt mondja, csütörtöki lemondása óta senki sem kereste őt a KDNP vezetéséből.","id":"20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2a226759-3fc1-4d02-974a-bf9a9544d180","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_kdnp-gaal-gergely-fegyelmi-etikai-eljaras-semjen-zsolt-latorcai-janos","timestamp":"2025. május. 24. 16:30","title":"Fegyelmi eljárást kezdeményez Semjén Zsolttal és Latorcai Jánossal szemben a KDNP lemondott elnökségi tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokakat zavar a kormányközeli szereplők költekezése.","shortLead":"Sokakat zavar a kormányközeli szereplők költekezése.","id":"20250526_Hiaba-kullancsozik-Lazar-Janos-az-emberek-tobbsege-szerint-o-is-a-luxizok-koze-tartozik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"3a057044-1e07-4130-b443-1d3201101aa3","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Hiaba-kullancsozik-Lazar-Janos-az-emberek-tobbsege-szerint-o-is-a-luxizok-koze-tartozik","timestamp":"2025. május. 26. 06:45","title":"Hiába kullancsozik Lázár János, az emberek többsége szerint ő is a „luxizók” közé tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén debütált Speedtop egy luxussal alaposan nyakon öntött extravagáns újdonság.","id":"20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b00f4c0-6311-4e58-b278-071faf26cb52.jpg","index":0,"item":"309f68fc-59bf-42e2-886f-b0b305af7baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_v8-as-kupekombival-rukkoltak-elo-a-bajorok-bmw-speedtop","timestamp":"2025. május. 26. 07:01","title":"Elgurultak a BMW gyógyszerei: V8-as kupékombival rukkoltak elő a bajorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak megértése volt, hogy milyen hatással van az agyra a nosztalgiát kiváltó muzsika.","shortLead":"Zenét alkalmazó gyógymódok lehetőségét villantja fel amerikai kutatók vizsgálata, amelynek eredeti célja annak...","id":"20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"b917b976-eba5-46f8-a2a8-5663ad27236a","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-zenehallgatas-nosztalgia-agytevekenyseg","timestamp":"2025. május. 24. 16:15","title":"Egy érdekes kísérlet mutatta meg, mire képes egy-egy kedves zeneszám az ember agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08964bb8-2168-468a-ad78-522632fc581b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Számos vezető még ma is úgy hiszi, hogy aki fél (a főnökeitől vagy a rossz teljesítmény következményeitől), keményen fog dolgozni, hogy elkerülje a kellemetlen következményeket, és a dolgok így mennek a jó irányba. Pedig ez közel sincs így. Szerkesztett részlet Amy C. Edmondson Pszichológiai biztonság a munkahelyen című könyvéből.","shortLead":"Számos vezető még ma is úgy hiszi, hogy aki fél (a főnökeitől vagy a rossz teljesítmény következményeitől), keményen...","id":"20250525_Miert-nem-hatekony-motivacios-eszkoz-a-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08964bb8-2168-468a-ad78-522632fc581b.jpg","index":0,"item":"34961e30-ed11-4045-8a95-d3adb6e2f177","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250525_Miert-nem-hatekony-motivacios-eszkoz-a-felelem","timestamp":"2025. május. 25. 19:15","title":"Miért nem hatékony motivációs eszköz a félelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]