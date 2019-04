Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi oldalakat, de a kijárási tilalmat már feloldotta a kormány. ","shortLead":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi...","id":"20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00bd536-b115-463f-9638-d733bf1f5386","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","timestamp":"2019. április. 22. 08:27","title":"Srí Lanka: már 290 halott, újabb merényletektől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cd422-4913-450b-b800-2fda146dcc11","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","timestamp":"2019. április. 21. 21:49","title":"Ezért nem jó, ha a világ első embere a Twitteren át kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az eleinte szárnyaló Ole Gunnar Solskjaer alatt a csapat most egy 1996-os, azaz 23 éves negatív rekordot is megdöntött.\r

","shortLead":"Az eleinte szárnyaló Ole Gunnar Solskjaer alatt a csapat most egy 1996-os, azaz 23 éves negatív rekordot is...","id":"20190421_Megalazo_veresegbe_futott_bele_a_Manchester_United","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec51e76-c530-4698-8cca-51221c33237b","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megalazo_veresegbe_futott_bele_a_Manchester_United","timestamp":"2019. április. 21. 16:29","title":"Megalázó vereségbe futott bele a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett már-már erőszakosan agitáló jegybank egy konferencián.","shortLead":"Sajátos módon üzengettek egymásnak az önállóságukat megtartani vágyó bankok és az egyik-másik elzavarása mellett...","id":"201916__bankfuziok__mnb_kontra_piac__kicsi_arakas__meret_gazdasagossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1572df2-c5fe-4e4f-94d7-154d8bc4260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da3dde9-4d74-47a4-af4e-816a4f7a79fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/201916__bankfuziok__mnb_kontra_piac__kicsi_arakas__meret_gazdasagossag","timestamp":"2019. április. 22. 17:30","title":"Banki kiszámolós: hányan maradhatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.\r

","shortLead":"A kint tartózkodó magyarok jól vannak, állt az RTL Klub Híradójában.\r

","id":"20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00905d44-fb87-4157-b636-12126cc813c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3bb3ea-89d3-48b0-8f2e-56899a149ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka_totalis_blokad_volt_a_merenylet_napjan","timestamp":"2019. április. 21. 19:53","title":"Srí Lanka: totális blokád volt a merénylet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek. A szaporodásukra hathat rossz a szennyeződés.\r

","shortLead":"Egy amerikai kutató azokban a madarakban is kimutatta a szennyeződést, amelyek ipari telepektől távol élnek...","id":"20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403802db-72c1-4d5e-a923-88717e090723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab48ea0-1b98-4bfd-88b9-e701843743ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Higanyszennyezodest_talaltak_a_vandorsolymokban","timestamp":"2019. április. 21. 22:13","title":"Higanyszennyeződést találtak a vándorsólymokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és az internetet sem tudta használni.\r

","shortLead":"A Rádió 1 műsorvezetője 136 km-re volt Colombótól, a robbantások helyszínétől, de a hotelben kellett maradnia, és...","id":"20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc423c5-2c43-4232-88a3-fd717062a522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75c100-0bc7-4931-8c04-4e2c4073c64d","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Szornyu_elmondhatatlan__Rakoczi_Feri_is_Sri_Lankan_rekedt","timestamp":"2019. április. 23. 07:36","title":"\"Szörnyű, elmondhatatlan\" - Rákóczi Feri is Srí Lankán rekedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem a Real Madridban. ","id":"20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828393b7-efa7-4f3a-a734-1aad6f9279b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84ce306-55e5-4cf0-9fe3-86f011a6e0c6","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Mbappe_elmondta_hol_tervezi_a_folytatast","timestamp":"2019. április. 22. 09:39","title":"Mbappé elmondta, hol tervezi a folytatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]