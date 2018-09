Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten rosszul lett. Már akkor felmerült a gyanú, hogy a Pussy Riot aktivistáját megmérgezték, most pedig az őt kezelő német orvosok is azt nyilatkozták, hogy nagyon nagy valószínűséggel, valóban mérgezésről van szó.","shortLead":"Pjotr Verzilovot szombat este óta egy berlini kórház intenzív osztályán kezelik, miután Oroszországban előző héten...","id":"20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441203b2-989d-415b-b8de-e51bfa8e2c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f4fd7-e039-4aaf-8bde-643947116eab","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_nemet_orvosok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_Pussy_Riot_tagjat_megmergeztek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:37","title":"A német orvosok szerint nagyon valószínű, hogy a Pussy Riot tagját megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e50cd5-25fe-442b-9d99-1f066d06e16b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jenifer Lewis Nike-pulóverben, cicanadrágban és sportcipőben vonult be az Emmy-gálára. Persze, hogy megkérdezték tőle: miért.\r

","shortLead":"Jenifer Lewis Nike-pulóverben, cicanadrágban és sportcipőben vonult be az Emmy-gálára. Persze, hogy megkérdezték tőle...","id":"20180918_jenifer_lewis_emmy_gala_nike_colin_kaepernick","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05e50cd5-25fe-442b-9d99-1f066d06e16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c78a46-16c4-4d3a-a654-c705932a440a","keywords":null,"link":"/elet/20180918_jenifer_lewis_emmy_gala_nike_colin_kaepernick","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:00","title":"Melegítőfelsőben állt a vörös szőnyegre a színésznő, hogy átadjon egy fontos üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39ab5e1-1a68-4140-b738-901b73529920","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelben nem látták akadályát a kezdeményezésnek.","shortLead":"Brüsszelben nem látták akadályát a kezdeményezésnek.","id":"20180919_Alairasgyujtes_indul_az_EUpenzekkel_valo_csalas_megszunteteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d39ab5e1-1a68-4140-b738-901b73529920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9ac820-e2de-4668-81c0-e7350d8aa007","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Alairasgyujtes_indul_az_EUpenzekkel_valo_csalas_megszunteteseert","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:58","title":"Aláírásgyűjtés indul az EU-pénzekkel csalás megszüntetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő a megosztó, aki a legszervezettebb kisebbség vezetője. Aki nem diktátor, neki kell a választók visszajelzése. Neves amerikai lapban jelent meg magyar kutatók tanulmánya.","shortLead":"Orbán Viktor nem akar minden magyar atyja lenni, nem akar népvezér lenni. Ebből a szempontból nem olyan, mint Putyin. Ő...","id":"20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1a7ffa-c3e1-4716-8e73-74fe79803586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481cd82-7785-4e06-be79-3f477b6d46ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meglepo_de_Orban_demokraciaban_erzi_jol_magat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Ez nem demokrácia, de Orbánnak kellenek a választások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült, hogy mégsem.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes korábban azt állította, hogy a helyi hatóságok mindent rendben találtak. Most kiderült...","id":"20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376b787a-5760-4d13-b41e-79020ebd31ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_A_svedek_nincsenek_meggyozodve_arrol_hogy_Semjen_Zsolt_vadaszata_torvenyes_volt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:20","title":"A svédek nincsenek meggyőződve arról, hogy Semjén Zsolt vadászata törvényes volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","shortLead":"Ezzel válaszolnak a kormány által kedd este útnak indított kampányra.","id":"20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f514b2-5bd9-491f-984c-a87f68e6575b","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Szorolapokat_osztogat_a_Momentum_hogy_elmagyarazzak_mirol_szol_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:30","title":"Szórólapokat osztogat a Momentum, hogy elmagyarázzák, miről szól a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem haladja meg a 18 hónapot.","shortLead":"A kormányzat csak azzal a feltétellel nyújt támogatást a projekthez, ha az emiatt szükséges lezárások időtartama nem...","id":"20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3926d369-f09e-46d2-821b-a30afb1944e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Legfeljebb_masfel_evre_zarhatjak_le_a_Lanchidat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:12","title":"Legfeljebb másfél évre zárhatják le a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]