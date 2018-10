Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd forintért.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester cége építheti fel az erőmű tartalék vészhelyzeti központját, csaknem négymilliárd...","id":"20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a943b48-28d6-4082-91da-055d17e19825","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Veszhelyzet_eseten_Meszaros_Lorinc_epitmenyebol_iranyithatjak_majd_a_Paksi_Atomeromuvet","timestamp":"2018. október. 04. 10:49","title":"Vészhelyzet esetén Mészáros Lőrinc építményéből irányíthatják majd a Paksi Atomerőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi Tibor fogja teljesíteni. Ennek apropóján kérdeztük a DJ-műsorvezetőt arról, hogyan tudta becserkészni a világsztárokat Maradonától Bush elnökig, hogyan tudta lezáratni egy kissrác kedvéért a fél Budapestet, és mit mondott neki Kádár, miután parodizálta a pártfőtitkárt.","shortLead":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi...","id":"20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aca4d0-a732-446d-a423-a633c682a30d","keywords":null,"link":"/elet/20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","timestamp":"2018. október. 04. 20:00","title":"„Ó, semmi, aludj tovább, csak a Fehér Ház” – interjú Dévényi Tiborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cb2611-da2e-47f4-836f-0ba26dec1407","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulátorozás, virtuális motor működés, 3D-s nyomatatás mellett még egy mamusz is bekerült a \"best of\" listánkba.","shortLead":"Szimulátorozás, virtuális motor működés, 3D-s nyomatatás mellett még egy mamusz is bekerült a \"best of\" listánkba.","id":"20181004_best_of_parizs_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cb2611-da2e-47f4-836f-0ba26dec1407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4328a780-6d77-4721-aa44-0abd23c72eca","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_best_of_parizs_autoszalon","timestamp":"2018. október. 04. 15:48","title":"Gyomorpróbáló szimulátor és plüssmamusz – a legjobb prezentációk a Párizsi Autószalonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról alkotott nézeteit fejti ki a világhírű fizikus. ","shortLead":"Újra árverésre kerül Albert Einstein (1879-1955) kézzel írott levele, amelyben Istenről, a vallásról, a zsidóságról...","id":"20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=694e63c4-c86f-4e7d-97f2-7e48b2eb25e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a3c18f-abda-4331-9353-35232015a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_albert_einstein_istenrol_vallasrol_zsidosagrol_isten_level","timestamp":"2018. október. 04. 07:02","title":"Elővették Einstein legendás, kézzel írt Isten-levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05bae0b-c3f3-45e6-8b1a-d4a2db135a14","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","timestamp":"2018. október. 04. 14:28","title":"Bemagoltatják az alsós gyerekekkel, hánykor nyílik a libapimpó vagy a pipacs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","shortLead":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","id":"20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d4f2-5cbb-41e7-a3b1-a419443333e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","timestamp":"2018. október. 04. 22:06","title":"A pillanat, amit sosem felejtenek el a kolontáriak - 8 éve történt a vörösiszap-katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni egy súlyos balesetből.","shortLead":"Megtanult, sőt, verset is írt már magyarul az a román nő, aki azt állítja, Zámbó Jimmy dalai segítették felgyógyulni...","id":"20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80566d8e-8fb0-4311-b72c-2e41b1b6a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35541a61-33d5-4199-89e0-f49a2483a50a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Roman_no_a_magyar_nyelvrol_olyan_mint_a_simogatas","timestamp":"2018. október. 04. 15:14","title":"Román nő a magyar nyelvről: olyan, mint a simogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076bc043-e649-4fc7-a970-23355262663b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xs Max modell több szempontból is a végletek iPhone-ja. Például méretben és árban. A fotózási és töltési képességeiről – a teljes mezőnyt nézve – már nem mondható el ugyanez.\r

","shortLead":"Az Xs Max modell több szempontból is a végletek iPhone-ja. Például méretben és árban. A fotózási és töltési...","id":"20181005_apple_iphone_xs_max_teszt_tesztfotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076bc043-e649-4fc7-a970-23355262663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b36bc8-232e-47b7-bbd7-9d0fa2f20062","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_apple_iphone_xs_max_teszt_tesztfotok","timestamp":"2018. október. 05. 10:30","title":"Teszt: az új iPhone tényleg nagyon gyors – de valami hihetetlenül lassan tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]