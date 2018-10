Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis esetén visszaüthet. A fő ellenszer az átláthatóság lenne. ","shortLead":"Egyre több országban érik populista támadások a jegybankokat, amelyek függetlensége veszélybe került, és ez krízis...","id":"201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d87d184-236d-423e-bcc0-d643b6b533d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9e453-1b37-4bca-856b-245f298c5dd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__jegybanki_fuggetlenseg__populizmus__atlathatosag__nyomas_alatt","timestamp":"2018. október. 07. 09:00","title":"Leírták, hogy védekezhet a populista támadások ellen egy jegybank, az MNB nem erős ebben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik az átlaghőmérséklet, viszont ha nem teszünk semmit, ez akár 3 Celsius-fok is lehet, ami már katasztrófához is vezethet.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint már az is visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha 1,5 Celsius-fokkal emelkedik...","id":"20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07220a78-bd93-4d92-a531-4e258dd17d90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_Nagyobb_a_baj_mint_hittuk_kongatjak_a_veszharangot_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. október. 08. 09:25","title":"Nagyobb a baj, mint hittük: kongatják a vészharangot a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","shortLead":"Az ezeken lévő épület hasznosítására pedig újabb jegybanki alapítványi cég jött létre. ","id":"20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6b70284-4a7d-4f81-84e1-6fcf07db7c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f23be60-9837-4e62-923e-b595bdf31486","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Buvohelyet_trezort_es_barlangrendszert_vett_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 08. 09:54","title":"Búvóhelyet, trezort és barlangrendszert vett a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","shortLead":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","id":"20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b978d-613e-41ea-8eb8-d3802673f97d","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2018. október. 07. 09:28","title":"Általános választás kezdődött Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületben történt a rongálás.","shortLead":"A VII. kerületben történt a rongálás.","id":"20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab69b5a-6e40-422b-9dda-2a091157e8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","timestamp":"2018. október. 07. 08:58","title":"31 autó visszapillantóját rúgta le a fővárosban, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag bántalmazta.","shortLead":"Hosszú büntetést kapott az a német házaspár, amely a Höxter városában lévő házukba becsalt nőket lelkileg és fizikailag...","id":"20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ecb90c-664d-4770-9529-9508110161d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce31e0a-b449-48b3-8420-9ab1bc716a07","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Megszuletett_az_itelet_a_hoxteri_terrorhaza_ugyeben","timestamp":"2018. október. 06. 14:29","title":"Megszületett az ítélet a höxteri „terrorháza” ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni...","id":"20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b8338-a8b7-46cd-bcbd-908772bd87ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. október. 06. 14:39","title":"Hirtelen elunta a politikát a volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]