Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből való kiszorítását célozzák meg.","shortLead":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből...","id":"20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986575c-925e-48c2-84ab-99a6ef033f88","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","timestamp":"2018. október. 10. 13:07","title":"Nagy erőkkel készülnek a rendőrök a hajléktalanok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi posztjára.","shortLead":"Kumin Ferenc korábban két évig volt már helyettes államtitkár, most a New York-i főkonzulátusról tér vissza a régi...","id":"20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb3ac42b-097d-44c1-b3c5-25efc04784bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f4670-7984-4c58-b3e6-ad2c6875700b","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_New_Yorkbol_ter_vissza_a_kormanyba_Orban_regiuj_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2018. október. 10. 22:00","title":"New Yorkból tér vissza a kormányba Orbán régi-új helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kijevben vannak, akik szerint a magát függetlennek beállító Mirotvorec mögött az ukrán belügyminisztérium áll.\r

","shortLead":"Kijevben vannak, akik szerint a magát függetlennek beállító Mirotvorec mögött az ukrán belügyminisztérium áll.\r

","id":"20181012_A_kettos_allampolgar_ukrajnai_magyaroknak_uzent_a_Szijjartot_orosz_kemnek_nevezo_honlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a96a0f-c0c9-4700-bd89-b7a4c3129ab2","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_A_kettos_allampolgar_ukrajnai_magyaroknak_uzent_a_Szijjartot_orosz_kemnek_nevezo_honlap","timestamp":"2018. október. 12. 09:27","title":"A kettős állampolgár ukrajnai magyaroknak üzent a Szijjártót orosz kémnek nevező honlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","shortLead":"13 ember ölt meg eddig, most ötszázan vadásznak rá.","id":"20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9122e3ef-d71e-4bcd-a5c8-2ad2c2fad4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040f5376-0b1b-409b-a217-8c82ab1fcc74","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Calvin_Kleinparfummel_vadasznak_a_gyilkos_tigrisre","timestamp":"2018. október. 12. 09:11","title":"Calvin Klein-parfümmel vadásznak a gyilkos tigrisre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve az eddiginél tízszer gyorsabban képes diagnózist felállítani egy parkinsonos betegről.","shortLead":"Kína egyik legnagyobb technológiai vállalata, a Tencent és a londoni Medopad rendszere egy kamera képét nézve...","id":"20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b90a74-e1ee-4461-8833-f87699803a7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_parkinson_kor_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_medopad_tencent","timestamp":"2018. október. 10. 11:03","title":"Elkészült a mesterséges intelligencia, amely 3 perc alatt diagnosztizálja a Parkinson-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","shortLead":"Akár 150 kilométeres sebességet is elérhet a vihar, amely Európa felé közeledik.","id":"20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783136a2-c7a2-4f1d-8ef7-2d03f2d12532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf921d64-e906-485c-a115-9b8569e89760","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Oriasi_vihar_erheti_el_Europat","timestamp":"2018. október. 11. 18:42","title":"Óriási vihar érheti el Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","shortLead":"A volt magyar szövetségi kapitány az Étoile du Sahel labdarúgócsapatának vezetőedzője lesz.","id":"20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80df3094-625a-498d-a561-7dcaa493b49c","keywords":null,"link":"/sport/20181011_Megvan_Leekens_uj_munkahelye","timestamp":"2018. október. 11. 17:32","title":"Tunéziában kapott állást George Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen is.","shortLead":"Lehet, hogy azért, mert Toroczkai korábban feljelentést tett bennfentes kereskedelem bűncselekménye miatt az OTP ellen...","id":"20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=723ed37f-7d23-42f6-9f18-82e00be737f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2671df45-a561-4ebc-b0cf-3e4008b31175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Nem_nyithatott_szamlat_az_OTPnel_a_Jobbikbol_kivalt_Mi_Hazank","timestamp":"2018. október. 12. 08:49","title":"Nem nyithatott számlát az OTP-nél a Jobbikból kivált Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]