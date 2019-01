Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy majdnem tökéletes családi fotó.","shortLead":"Egy majdnem tökéletes családi fotó.","id":"20190109_Csupa_joindulatbol_ket_bal_labat_photoshoppoltak_az_ausztral_miniszterelnoknek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10be1e70-197c-4ce9-947b-74275a37e898","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Csupa_joindulatbol_ket_bal_labat_photoshoppoltak_az_ausztral_miniszterelnoknek__foto","timestamp":"2019. január. 09. 09:53","title":"Csupa jóindulatból két bal lábat photoshoppoltak az ausztrál miniszterelnöknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","shortLead":"A rapper a hét elején bejelentette, hogy elvonóra készül, mert segítség nélkül nem tudja megoldani a drogproblémáit.","id":"20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07bbcc9-5b87-4e64-bfbc-cc6fd8d068c5","keywords":null,"link":"/elet/20190110_curtis_rapper_rehabilitacio_elkoszones_drogproblemak_majka","timestamp":"2019. január. 10. 05:58","title":"Curtis elköszönt a rajongóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van, és még mindig az alapító Solvay család a legfontosabb tulajdonos.","shortLead":"Ilham Kadri a Solvay vegyipari konszern elnök-vezérigazgatója január elsejétől. A cégnek több mint 3000 dolgozója van...","id":"20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133bbf1b-698a-42c9-a030-815200414f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9490c-0747-4179-834d-8ccc415215df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_No_is_migrans_is_muszlim_is_megis_o_kerult_a_belga_ipar_egyik_buszkesegenek_elere","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Nő is, migráns is, muszlim is, mégis ő került a belga ipar egyik büszkeségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58ad5b1-95e2-47c1-9e9c-5b8e330acee6","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Felhaborodott_a_Mazsihisz_azon_ahogy_Szakaly_Sandor_a_numerus_claususrol_beszelt","timestamp":"2019. január. 08. 16:07","title":"Felháborodott a Mazsihisz azon, ahogy Szakály Sándor a numerus claususról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","shortLead":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","id":"20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7707e69-4f58-4438-9f9c-c2224f7735ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","timestamp":"2019. január. 09. 10:24","title":"Kivizsgálja a Volánbusz Péterfy Gergely buszról leparancsolt lányának esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok korcsolyázó ennek ellenére elutazik a hollandiai rövidpályás Európa-bajnokságra. ","shortLead":"Az olimpiai bajnok korcsolyázó ennek ellenére elutazik a hollandiai rövidpályás Európa-bajnokságra. ","id":"20190109_Elesett_edzesen_es_megserult_Liu_Shaolin_Sandor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11009b7e-9c43-4136-a272-4e7c5d991eb7","keywords":null,"link":"/sport/20190109_Elesett_edzesen_es_megserult_Liu_Shaolin_Sandor","timestamp":"2019. január. 09. 06:07","title":"Elesett edzésen és megsérült Liu Shaolin Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt juthatnak előre. ","shortLead":"Az elemző szerint a magyar pártrendszer átalakulhat, de csak akkor, ha az ellenzék felismeri, hogy csak együtt...","id":"20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceab35d-ef91-498e-bf14-291147fe6c4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Torok_Gabor_Amit_most_latunk_jelentos_fordulat_lehet_a_magyar_politikaban","timestamp":"2019. január. 09. 11:01","title":"Török Gábor: Amit most látunk, jelentős fordulat lehet a magyar politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]