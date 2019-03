Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi módot választott a Samsung, hogy érzékeltesse, mennyire jó kamerákkal szerelték fel az S10 Plust.","shortLead":"Nem mindennapi módot választott a Samsung, hogy érzékeltesse, mennyire jó kamerákkal szerelték fel az S10 Plust.","id":"20190325_galaxy_s10_plus_nbc_tonight_show","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d315eae-3514-4634-b1d8-03ed8cc41f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34891986-5d49-4d47-9917-4c77e7ffc768","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_galaxy_s10_plus_nbc_tonight_show","timestamp":"2019. március. 25. 18:03","title":"Emeli a tétet a Samsung: egy egész tévéműsort az új Galaxy S10-zel forgatnak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Srí Lanka sikeres mesterségeseső-kísérletet hajtott végre pénteken a sziget teatermesztő hegyvidékén, ahol a legtöbb vízi erőmű is található – közölte az ország energiaügyi minisztériuma, amely a mesterséges eső segítségével a száraz évszakban előforduló áramkimaradásokat szeretné elkerülni.","shortLead":"Srí Lanka sikeres mesterségeseső-kísérletet hajtott végre pénteken a sziget teatermesztő hegyvidékén, ahol a legtöbb...","id":"20190324_mesterseges_eso_sri_lanka_aramkimaradasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff637f7-c545-4865-a1de-f90012080925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_mesterseges_eso_sri_lanka_aramkimaradasok","timestamp":"2019. március. 24. 20:03","title":"Ilyen még sosem történt: 45 percen át esett a mesterséges eső Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Felvázoljuk a többi lehetséges forgatókönyvet is, amíg a britek meg nem találják a megnyugtató megoldást.","shortLead":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt...","id":"20190325_brexit_kaosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17131c4a-4498-49a7-8b31-acc9f20a610c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_brexit_kaosz","timestamp":"2019. március. 25. 17:50","title":"Ki mutatja meg a kiutat a Brexit-káoszból? Boris Johnson vagy Uri Geller?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő eredmények jöttek ki.","shortLead":"A Tudatos Vásárlók Egyesülete 6 különböző márka 40 termékét tesztelte laboratóriumi körülmények között. Meglepő...","id":"20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023ddd0-8a44-45bb-9034-c777ec39e78a","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Szakertok_mondjak_nem_erdemes_tobb_szazezret_fizetni_egy_jo_matracra","timestamp":"2019. március. 25. 15:16","title":"Szakértők mondják: nem érdemes több százezret fizetni egy jó matracra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak. Mindennek hátterében a tabletták inaktív összetevői állnak.","shortLead":"A gyógyszerek, vitathatatlan gyógyító hatásuk mellett, különféle allergiákat és emésztési problémákat okozhatnak...","id":"20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e5ed6-4c3e-4127-8904-da6a0e5d0c0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_gyogyszerek_artalmatlannak_tartott_inaktiv_osszetevoi_allergia_emesztesi_panaszok","timestamp":"2019. március. 24. 19:33","title":"Ijesztő dolog derült ki a gyógyszerekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1d2d5b-a666-4d5d-9252-d9ccd54db1e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor lesz nyilvánosan is elérhető a Microsoft új, Chromium alapú böngészője, de a jelek szerint már nagyon közel állnak a kiadáshoz.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor lesz nyilvánosan is elérhető a Microsoft új, Chromium alapú böngészője, de a jelek szerint...","id":"20190325_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1d2d5b-a666-4d5d-9252-d9ccd54db1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91d3226-354b-4f34-80a7-79c8d5ac7283","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. március. 25. 08:03","title":"Kiszivárgott: Ilyen a Microsoft új böngészője, és simán lehet, hogy leváltja a Chrome-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","shortLead":"A punk keresztapja a Budapest Parkban lép fel július 24-én.\r

\r

","id":"20190325_Jon_Iggy_Pop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97ef907b-104e-464d-b5d1-8ce6b762276e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa06757-7a48-4ec7-9ccd-b4e9294db0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Jon_Iggy_Pop","timestamp":"2019. március. 25. 09:16","title":"Jön Iggy Pop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte a pénz zárolását.","shortLead":"A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke az RTL Klub Híradójának azt mondta, a bírósági végrehajtó már januárban kérte...","id":"20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5679df86-2121-4de1-b44c-e27973b5be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd8d6e-9e2f-43c1-9fd6-58a305ac3c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_szogi_lajos_lincseles_vegrehajto_serelemdij","timestamp":"2019. március. 25. 21:14","title":"Két héten belül megkapja a lincselő kártérítését Szögi Lajos családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]