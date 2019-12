Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti, a biztonsági rést kihasználó támadások nyomaira is bukkantak. A kiberbiztonsági cég először a Microsoftnak szólt találatáról, a redmondiak pedig elkészítették a hibajavítást – érdemes mielőbb telepíteni.","shortLead":"Újabb biztonsági rést talált a Kaspersky a Windows 7 és Windows 10 rendszerekben. A probléma nem csak elméleti...","id":"20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8029578c-0caa-4f32-ba2a-43f4ffd8d581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea1854-cdeb-44e8-8868-84ad606f40a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_windows_7_windows_10_nulladik_napi_serulekenyseg_win32k_kaspersky_cve_2019_1458","timestamp":"2019. december. 11. 13:03","title":"Telepítse már most a gépére ezt a Windows-frissítést, komoly rést töm be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanútlanul elmentek a céges vacsorára a dolgozók, aztán a kezükbe nyomtak egy piros borítékot. Amikor kibontották, elszabadultak az érzelmek.","shortLead":"Gyanútlanul elmentek a céges vacsorára a dolgozók, aztán a kezükbe nyomtak egy piros borítékot. Amikor kibontották...","id":"20191211_Akkora_ajandekot_kaptak_a_ceges_bulin_a_dolgozok_hogy_azota_se_tertek_magukhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb82054-653f-4a41-8626-3670ac4817c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Akkora_ajandekot_kaptak_a_ceges_bulin_a_dolgozok_hogy_azota_se_tertek_magukhoz","timestamp":"2019. december. 11. 13:20","title":"Akkora ajándékot kaptak a céges bulin a dolgozók, hogy azóta se tértek magukhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz szavazataival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi finanszírozási rendszert és létrehozták a Nemzeti Kulturális Tanácsot, továbbá kultúrstratégiai intézményeket jelöltek ki. Innentől sokkal nehezebb lesz a színházaknak, éleződik a kultúrharc. A kormány gyámság alá helyezte az önkormányzati fenntartású színházakat.","shortLead":"A Fidesz szavazataival megszavazták a parlamentben a kulturális törvénycsomagot, átalakították a színházi...","id":"20191211_Atnyomta_a_Fidesz_a_szinhaztorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0948af-2a2a-4b70-abf6-ef2f1de80ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Atnyomta_a_Fidesz_a_szinhaztorvenyt","timestamp":"2019. december. 11. 11:29","title":"Átnyomta a Fidesz a színháztörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Greta Thunberg az.","shortLead":"Igen, Greta Thunberg az.","id":"20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23164d1b-6d14-4f05-a5c7-de82cc1f9beb","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nehez_lett_volna_elvesziteni_a_fogadast_az_Ev_Emberere_a_Timenal","timestamp":"2019. december. 11. 13:58","title":"Nehéz lett volna elveszíteni a fogadást az Év Emberére a Time-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig kispályáztak, ma sorra nyerik a milliárdos közbeszerzéseket.","shortLead":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig...","id":"20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926c249-c977-4312-aaac-6ce6ffdc0579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","timestamp":"2019. december. 11. 12:58","title":"Nagy hal lett az egyik építőipari NER-kishalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","shortLead":"A magyar teniszezőnő francia társával együtt érdemelte ki az elismerést a WTA-nál.","id":"20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a81df36-133f-4047-b7bd-d2274ed86475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed53faa-453c-4728-b075-121400680677","keywords":null,"link":"/sport/20191211_Babos_Timeat_az_Ev_parosjatekosanak_valasztottak","timestamp":"2019. december. 11. 17:27","title":"Babos Tímeát az Év párosjátékosának választották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b59951-4379-4df0-b822-7521a9c3696b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy speciális textilt is csomagol a drágábbik Pro Display XDR mellé, hogy azzal törölgessék a készüléket a tulajdonosok.","shortLead":"Az Apple egy speciális textilt is csomagol a drágábbik Pro Display XDR mellé, hogy azzal törölgessék a készüléket...","id":"20191211_apple_monitor_pro_display_xdr_tisztitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1b59951-4379-4df0-b822-7521a9c3696b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620cf306-09eb-42b2-b0f8-94c792d160e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_apple_monitor_pro_display_xdr_tisztitasa","timestamp":"2019. december. 11. 19:03","title":"Nem lehet akármivel tisztítani az Apple 2,2 millió forintos monitorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","shortLead":"Politikai boszorkányüldözést végez a Soros-zenekar, legalábbis az államtitkár szerint.","id":"20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d612c8-9e7c-42e0-89e2-45ddfea777e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af349438-9ec2-47c7-8704-54390491e17c","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_kovacs_zoltan_eu_sorosozas","timestamp":"2019. december. 11. 21:01","title":"Kettős mércét emlegetve magyarázza Kovács Zoltán a maratoni sorosozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]