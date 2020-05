Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","shortLead":"Első körben a kicsik és a közepesek. Az egészség védelme értekében lépésenként vezetik be az enyhítéseket. \r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2982ce7-52f7-4b01-9214-922eeb107034","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koronavirus_jarvany_ausztria_szinhaz","timestamp":"2020. május. 16. 12:47","title":"Sok színház kinyithat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","shortLead":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","id":"20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301036e9-305f-49e3-8197-438480875f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","timestamp":"2020. május. 16. 14:58","title":"Orbán döntése után könnyebben lehetnek közmunkások a munkanélküliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen a legfrissebb adatok szerint. De az aktív esetek száma csökkent.","shortLead":"570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen a legfrissebb adatok szerint. De az aktív...","id":"20200516_Koronavirus_6_ember_meghalt_egy_nap_alatt_56al_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9dd8f7-54da-4a18-a1f5-941e67ac785c","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Koronavirus_6_ember_meghalt_egy_nap_alatt_56al_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 16. 07:35","title":"Koronavírus: 6 ember meghalt, egy nap alatt 56-tal nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín kedvelt terepe a gyorsulásoknak.","shortLead":"A helyszín kedvelt terepe a gyorsulásoknak.","id":"20200515_Uj_traffipaxot_kapott_a_Vaci_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e120d6e-b3e4-49c1-8ce5-94ce26c5ef31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16886ae-e38d-4a04-bb1e-6e8845ac16ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_Uj_traffipaxot_kapott_a_Vaci_ut","timestamp":"2020. május. 15. 15:34","title":"Kikerült a régóta ígért traffipax a Váci útra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","shortLead":"A három méter magas, közel 17 millió forintból készült szobrot januárban le is döntötték.","id":"20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f1cfe48-f55e-46db-9031-28be0a4acb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e5f187-e7cc-4a74-8edf-072cd8d6c4b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200516_Ibrahimovic_szobor_malmo","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Annyiszor rongálták már meg Ibrahimovic malmői szobrát, hogy inkább máshová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","shortLead":"„Bármi is lesz az ítélet, elfogadom” – mondta a zenész.","id":"20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8dc3b47-7a2f-45f7-8169-a97bd6d81336","keywords":null,"link":"/elet/20200516_Vadat_emeltek_Lovasi_Andras_ellen","timestamp":"2020. május. 16. 09:06","title":"Vádat emeltek Lovasi András ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat vagy evőeszközöket találunk majd.","shortLead":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat...","id":"20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848617f2-6b1f-4234-92b0-0d004b618e3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Hamarosan eltűnnek az Auchan polcairól a műanyag szívószálak és fültisztító pálcikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","shortLead":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24160a7-3532-4fdf-bd7b-fda8e122cdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. május. 16. 17:58","title":"Magyarország felé is megnyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]