Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"Annyira vége a rendőrállamnak, hogy romlik a közbiztonság. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött...","id":"20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f92f0f47-e0b8-48cd-a43e-eb251f012fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df1e20d-d322-4d29-bd4b-7707d775e221","keywords":null,"link":"/360/20200718_Bundesliga_menekultek_kozbiztonsag_1990_julius_18","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Keletnémetek a Bundesligában! Igaz, csak kevesen – 1990. július 18.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik a Szlovénia felől érkezőket a határon.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik a Szlovénia felől érkezőket a határon.","id":"20200720_Koronavirus_fokozza_a_Balkanrol_erkezok_ellenorzeset_Ausztria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bd91fe-6dd6-4bf0-b590-3288c037f01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534473dc-8f20-46e4-9ad4-996dd13f56cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Koronavirus_fokozza_a_Balkanrol_erkezok_ellenorzeset_Ausztria","timestamp":"2020. július. 20. 10:53","title":"Koronavírus: fokozza a Balkánról érkezők ellenőrzését Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra panaszkodnak azok, akik a Balatonnál nyaralnának. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az uniós költségvetésről és a válságkezelésről alkudoztak az EU-csúcson; a MÁV alá besorolták a Volánbuszt; drágaságra...","id":"20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea57407-9503-42bf-981a-5affb6bb0567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74350cb-caa2-4b8f-8ec4-6c9285014f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200719_Es_akkor_jarvany_eu_utazas_balaton_koltsegvetes","timestamp":"2020. július. 19. 07:00","title":"És akkor a Balaton az árakban már elérte Nyugat-Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra. Egy most készült tanulmány szerint azonban valójában csak 15 ezer kárpátaljai magyar távozott véglegesen a szülőföldjéről, a többiek inkább kétlaki életre rendezkedtek be a határ két oldalán, vagy eleve nem is magyar nemzetiségűek voltak.","shortLead":"A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy másfél évtized alatt 50 ezren települtek át Ukrajnából Magyarországra...","id":"202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e43134e-a92f-4f1c-aa02-bd0e194289df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aee760f-91cd-457b-bd73-a2ecb55f100e","keywords":null,"link":"/360/202029_karpataljaiak_magyarorszagon_ideoda_vandorlas_aszegenyseg_elol","timestamp":"2020. július. 20. 14:00","title":"Kárpátaljaiak Magyarországon: ide-oda vándorlás a szegénység elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott VPN-szolgáltató felhasználóinak adatait tartalmazta.","shortLead":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott...","id":"20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176dc198-74e8-4099-b185-4b521982e3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","timestamp":"2020. július. 20. 13:03","title":"Titkos felhasználói adatok szivárogtak ki Hongkongban, 18 napig voltak elérhetők a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek óta a politikai trükkök nagymestere. Most minden felületen kampányt folytatott az amnesztiáért – és bejött.","shortLead":"A börtöntől mentette meg Donald Trump magyar gyökerekkel rendelkező korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, aki évtizedek...","id":"202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9915c9e5-192e-4623-8d94-e423de55a212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fa0192-e1bd-4f46-9174-84996477b160","keywords":null,"link":"/360/202029_roger_stone_piszkos_trukkok_mestere","timestamp":"2020. július. 19. 16:00","title":"Amnesztiát kapott Trumptól a gonosz Forrest Gump, aki Nixont tetováltatta a hátára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","shortLead":"A futamgyőztes még mindig elégedetlen azzal, ahogy a társai a rasszizmus elleni küzdelemhez állnak.","id":"20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b944b8-5664-45db-b5f9-437ca35b5870","keywords":null,"link":"/elet/20200720_Lewis_Hamilton_szerint_kinos_ami_a_Magyar_Nagydij_elott_tortent","timestamp":"2020. július. 20. 10:27","title":"Lewis Hamilton szerint kínos, ami a Magyar Nagydíj előtt történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","shortLead":"A siófoki Petőfi sétány környékén nagyjából 100 rendőr vett részt az akcióban.","id":"20200719_siofok_razzia_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c74c596-a401-4045-8c64-c7b4e387266f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d9125-f947-4a8a-a6c2-a8cf020508ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_siofok_razzia_rendorok","timestamp":"2020. július. 19. 21:10","title":"Óriási razzia volt Siófokon, közel ezer embert igazoltattak szombat éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]