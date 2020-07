Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","shortLead":"Peter Altmaier gazdasági miniszter a Bildnek beszélt arról, mikor indulhat be újra a növekedés.","id":"20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab285b-98bf-473f-91e0-0a2c69e861a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Az_amerikai_jarvanyhelyzet_hathat_a_nemet_gazdasagra__interju","timestamp":"2020. július. 05. 13:50","title":"Az amerikai járványhelyzettől függ, mi lesz a német gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre, most utánanéztünk, hogyan tehetik szebbé még a bőrünket is.","shortLead":"Általánosságban ismert, hogy a zöldség, a gyümölcs, a vitaminok, a sok folyadék jótékony hatással vannak a szervezetre...","id":"202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e950a375-2d24-4100-9da4-8f6e568d29a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1308fa-4fd4-4fcc-8b09-f54178a82e28","keywords":null,"link":"/360/202026__szepseg_es_taplalkozas__repa_es_kollagen__nassolni_jo__beerik_agyumolcs","timestamp":"2020. július. 06. 15:00","title":"Nem bűn nassolni, de ha túlzásba visszük, nem fogunk tetszeni magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","shortLead":"A bankvilágból érkezett üzletember ezúttal egy családi vállalkozást vásárolt meg.","id":"202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b889db01-d22d-4259-adab-a59b849dce8e","keywords":null,"link":"/360/202027_pharma_press_milliardos_nyomdaja","timestamp":"2020. július. 06. 10:00","title":"Jól menő nyomdát vett a milliárdos Nobilis Kristóf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","shortLead":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","id":"20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be7c81-1c34-4d4d-ac26-578a8bfa05a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Már driftelni is lehet a BMW X3 M divatterepjáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","shortLead":"\"Engedély nélkül távozott\" a börtön egy alacsony biztonsági besorolású fogvatartottja. ","id":"20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d7ad55-2fbe-4e3c-adc9-b0f59b5f19fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Megszokott_egy_elitelt_az_allampusztai_bortonbol","timestamp":"2020. július. 05. 15:27","title":"Megszökött egy elítélt az állampusztai börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","shortLead":"A 949 elemből álló Mindstorms-készlet a Lego egy különlegesebb játéka lesz: meg lehet vele tanulni kódolni.","id":"20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75398ab3-6714-4206-b5b1-1fe8669bd09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01546e8-fcd2-4a09-b5b4-69822622c9a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_kodolas_programozas_robotika_lego_mindstorms","timestamp":"2020. július. 06. 17:03","title":"Kódolást és robotikát tanító készletet ad ki Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","shortLead":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","id":"20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbba657-39ef-49f3-b9f4-6478d6e126cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","timestamp":"2020. július. 06. 08:38","title":"A Wizz Air több mint hétmilliárd forintért szállította az egészségügyi eszközöket Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","shortLead":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","id":"20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8464f6c2-d35c-4600-a3aa-772c437c5f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","timestamp":"2020. július. 05. 15:05","title":"80 kilogramm jéggel mentették meg egy ember életét Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]