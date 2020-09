Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs, lassan lejár a határidő.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs...","id":"20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1abcc7d-9971-4b7d-ab4c-b94669551fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:40","title":"Nem tudja hazahozatni Máltáról a motorbalesetben meghalt bátyját egy magyar nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","shortLead":"Összesen már hat gyártóval szerződött le az Európai Bizottság oltóanyag beszerzésre. ","id":"20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f7853-e24e-4451-9dbb-07c28955a592","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_vakcina_gyarto_biontech_pfizer","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:51","title":"Még egy vakcinagyártóval leszerződött az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ce2e31-ef2e-4182-bfdb-bc7767656e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél órán belül kiszállítanák a kisebb rendeléseket. Egyelőre még csak egyetlen üzletben próbálják ki az új rendszert.","shortLead":"Fél órán belül kiszállítanák a kisebb rendeléseket. Egyelőre még csak egyetlen üzletben próbálják ki az új rendszert.","id":"20200910_tesco_dronos_kiszallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ce2e31-ef2e-4182-bfdb-bc7767656e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4afc0-843f-4424-a3e4-876f711da4ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_tesco_dronos_kiszallitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:42","title":"Drónos házhozszállítást tesztel a brit Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

