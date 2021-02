Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","shortLead":"A pártnak 52 helye lesz a 120 tagú parlamentben.","id":"20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91da9793-b6d0-4cbc-8234-9340b8865a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1843d60-9d7c-408d-ae77-046c04a642f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koszovoi_valasztas_Onrendelkezes","timestamp":"2021. február. 14. 20:18","title":"Koszovói választás: A baloldali, nacionalista Önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot az exit poll szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20210215_nagy_britannia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987daf18-79b5-4f9f-bd97-1f4ddfef8907","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nagy_britannia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 21:18","title":"Öthavi mélypontra esett vissza az új fertőzöttek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f85062f-4118-46bc-91bf-a9289d5fe693","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A polgármester azzal magyarázta a döntést, hogy boldog-boldogtalan építkezik, a közművek viszont nem bírják el a terhelést.","shortLead":"A polgármester azzal magyarázta a döntést, hogy boldog-boldogtalan építkezik, a közművek viszont nem bírják el...","id":"20210215_paloznak_epitesi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f85062f-4118-46bc-91bf-a9289d5fe693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32880820-e5f5-4c2b-a166-d4cdb1a8568f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210215_paloznak_epitesi_tilalom","timestamp":"2021. február. 15. 18:32","title":"Paloznakon betiltottak mindenféle építkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni a vírusokat és baktériumokat. A koronavírus ellen is hatékony huzatot a párizsi és a lyoni tömegközlekedési járműveken tesztelik.\r

","shortLead":"Olyan szövetet fejlesztett ki egy francia vállalat, amely állításuk szerint képes 99,9 százalékban megsemmisíteni...","id":"20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1173a743-1750-4629-bc13-eff3fd939441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8060a0-14ef-4743-96d4-629e05fd8992","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_szovet_korokozo_koronavirus_franciaorszag_tomegkozlekedes","timestamp":"2021. február. 16. 18:15","title":"Vírusölő szövetet tesztelnek francia tömegközlekedési eszközökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","shortLead":"Hétközben 80 kilométer/órás sebességkorlátozásra kell számítani Bábolna, Győr és Komárom térségében.","id":"20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd6ff71-0d1c-44d6-b9b6-ed561d8cf326","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Burkolatjavitas_M1es_autopalya","timestamp":"2021. február. 15. 15:42","title":"Burkolatot javítanak az M1-es autópályán, több szakaszon is csak egy sáv lesz használható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always on display.","shortLead":"Egy dologban hasonlóságot mutathat majd az iPhone 13 a cég okosóráival: jön az androidos világban régóta ismert always...","id":"20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86192d67-39cf-4161-86b4-87b7421f94a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e97015-785b-44d0-9b92-c289868f1b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_iphone_13_pletykak_specifikacio_always_on_kepernyo_kijelzo","timestamp":"2021. február. 15. 13:03","title":"Mindig bekapcsolt kijelzője lehet a következő iPhone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","shortLead":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","id":"20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430b923-9d34-41c6-a247-a960c071b5cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 15:26","title":"Szépséghibás gyümölcsökből készít kozmetikumokat egy spanyol mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]