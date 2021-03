Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","shortLead":"Az üzletláncéra hasonlító oldalon állítólagos nyereményekről értesítették az olvasókat.\r

","id":"20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f467dbe5-e4b1-42b4-9073-28411ee3ecf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f1dac0-5750-41a2-9469-0f48e704d766","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Adathalaszok_Facebook_oldal_Penny_Market","timestamp":"2021. március. 10. 16:25","title":"Adathalászok csináltak kamu Facebook-oldalt a Penny Marketnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy a gyülekezés szabadságának korlátozása.","shortLead":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy...","id":"20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c80d2-9f83-4076-b964-8b6d00fad2e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","timestamp":"2021. március. 09. 20:45","title":"Liberties: A magyar kormány is ürügyként használta fel a járványt a demokrácia gyengítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen jóval többen vannak, mint a második hullám csúcsán.","shortLead":"Tavaly karácsony előtt volt utoljára annyira magas az áldozatok napi száma, mint most. Kórházban és lélegeztetőgépen...","id":"20210310_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e11e3ba-be07-4110-8dca-01775ddfad0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1382a2b-7002-4ced-bead-030593d3482e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 10. 08:12","title":"179-cel nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási lavina indult a francia fővárosban – írja a Le Figaro.","shortLead":"Nincsenek turisták, a részleteket viszont újra fizetni kell, mert lejárt a féléves moratórium. Ezért lakáseladási...","id":"20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72caa13c-4032-4937-82aa-d42647dbfc3c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210310_Eladjak_a_hitelre_vasarolt_Airbnb_lakasokat_Parizsban","timestamp":"2021. március. 10. 12:49","title":"Eladják a hitelre vásárolt Airbnb lakásokat Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]