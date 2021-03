Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek, aki aztán Budapesten bukkant fel újra.","shortLead":"Szaso Mijalkovnak bírósági ítélete kihirdetése előtt veszett nyoma – akárcsak unokatestvérének, Nikola Gruevszkinek...","id":"20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e87d78-2595-4031-a687-52b1edf68638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb0d18f-4e76-4708-9205-1a10777ab65c","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szaso_mijalkov_gruevszki_demeter_hadhazy_pinter_szijjarto","timestamp":"2021. március. 11. 20:29","title":"Szijjártó nem tud róla, hogy a Gruevszki-féle lehallgatásba belebukott kémfőnök is Magyarországra készülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma alatt sorra dőlnek a fertőzöttségi rekordok és minden eddiginél többen vannak lélegeztetőgépen. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a további kormányzati döntésekről tájékoztatott a Kormányinfón. ","shortLead":"A héten bezárt az ország, digitális oktatásra álltak át az iskolák, miközben a koronavírus-járvány harmadik hulláma...","id":"20210311_Kormanyinfo_gulyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205725f3-9d13-4d46-8581-b98e68475c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a149cfa-4d69-4884-9552-2eb7ae63221b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Kormanyinfo_gulyas","timestamp":"2021. március. 11. 10:52","title":"Gulyás: 24 órán belül nyilvánosságra hozza az orosz és kínai vakcinaszerződéseket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","shortLead":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","id":"20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0cd4e3-122e-40b5-951f-a9790483c9b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","timestamp":"2021. március. 11. 14:14","title":"Több mint 42 tonna szemetet emeltek ki a magyarországi vizekből februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"Bank360","category":"gazdasag","description":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan mennyibe is került egy év alatt a bankszámla. Ha a végösszeg minket is meglepett, válthatunk egy olcsóbb számlára is. De hogyan érdemes keresni?","shortLead":"Január végével minden bankszámla-tulajdonos megkapta az előző évre vonatkozó díjkimutatását, amiből kiderül, pontosan...","id":"20210311_bankszamla_valtas_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b8f19b-a550-42ec-a88c-189eb88aac7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_bankszamla_valtas_bank360","timestamp":"2021. március. 11. 07:46","title":"És ön mennyit fizet a bankszámlájáért? Évek alatt tízezreket is spórolhatunk egy jó választással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél később állami kórházban szülni fognak.","shortLead":"A miniszter szerint lehet majd ugyanannál a nőgyógyásznál igénybe venni a terhesgondozást is magánellátásban, akinél...","id":"20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c076386-7078-4d3a-a606-2ee4ee3dde33","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Gulyas_szuleszorvos_valasztas_maganellatas","timestamp":"2021. március. 11. 15:20","title":"Gulyás: Mindenki ott szülhet, ahol akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","shortLead":"A 12 és 16 év közötti fiataloknak a Pfizer/BioNTech-vakcinát adták be.\r

","id":"20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06453987-0a24-4114-95d3-4f4d801880e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_koronavirus_jarvany_izrael_vedooltas_gyerekek","timestamp":"2021. március. 10. 21:31","title":"Több száz gyereket oltottak be Izraelben, nem tapasztaltak súlyos mellékhatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öttagúra bővült a klub, akiknek a vagyona 100 milliárd dollár fölötti.","shortLead":"Öttagúra bővült a klub, akiknek a vagyona 100 milliárd dollár fölötti.","id":"20210311_Warren_Buffett_vagyon_100_milliard_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc641c7-dac5-4bd4-8a95-165004708864","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Warren_Buffett_vagyon_100_milliard_dollar","timestamp":"2021. március. 11. 10:59","title":"Warren Buffett vagyona túljutott a 100 milliárd dolláros álomhatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","shortLead":"Sok múlik azon, hogy meddig tartanak a lezárások, és mennyire sikerül házhoz szállítással pótolni a kiesést.","id":"20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe1bed9-460a-4163-8f04-60e1d36b8188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Elemzok_szerint_is_realis_a_heti_01_szazalekos_gazdasagi_visszaeses","timestamp":"2021. március. 11. 15:37","title":"A szakemberek reálisnak tartják azt, amit Gulyás Gergely mondott a gazdasági visszaesésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]