[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként.","shortLead":"Kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként.","id":"20210421_koltsegvetesi_csalas_nyomozas_nemzeti_orokseg_intezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d16e42-5705-4bd8-9e27-a2449d8f4b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koltsegvetesi_csalas_nyomozas_nemzeti_orokseg_intezete","timestamp":"2021. április. 21. 18:15","title":"Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoznak a Nemzeti Örökség Intézeténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő generációs iPhone-családban.\r

","shortLead":"A szó szoros és átvitt értelmében is képben lehet arról, hogyan csökken a notch (szenzorsziget) mérete a következő...","id":"20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbccc24-bdb8-4a01-bbd4-7e1dc0109ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a69517d-9aeb-42f8-b0cc-98a2b7f72213","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_iphone_13_kisebb_szenzorsziget_notch_fotok","timestamp":"2021. április. 21. 09:33","title":"Itt láthatja: ennyivel lehet kisebb az iPhone 13 szenzorszigete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","shortLead":"Az új szervezethez a következő kormányok sem nyúlhatnak hozzá.","id":"20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c331655-0704-4c8c-8dcf-f52be57cf721","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Schmidt_Mariat_alapitvany_vagyonkezelo","timestamp":"2021. április. 21. 14:49","title":"Schmidt Mária közalapítványa is vagyonkezelővé alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Döntött az esküdtszék.","shortLead":"Döntött az esküdtszék.","id":"20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90fe2c6-97ee-4460-891b-af680e96f0cd","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 23:23","title":"Bűnösnek mondták ki Derek Chauvint George Floyd halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","shortLead":"A Mig–21 Lancer pilótája időben katapultált, és túlélte a balesetet.","id":"20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2dc433e-6282-4256-a852-6be3fa29acbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ad60c8-c473-437f-be4a-9d3a8b5d828d","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Lezuhant_roman_legiero_vadaszgep","timestamp":"2021. április. 20. 15:35","title":"Lezuhant a román légierő egyik vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is. Van olyan befektető, aki élne a lehetőséggel, a helyiek tiltakoznak a beépítés ellen. Az önkormányzat pedig nem szeretne fellépni ellene, mert fél, hogy olyan kártérítést kapna a nyakába, hogy anyagilag az eddiginél is jobban legatyásodna. Mára lényegében minden talpalatnyi földet beépítettek a Balatonnál, az ingatlanárak pedig az egekben.","shortLead":"Siófokon van az egyetlen olyan terület a Balatonnál, amelyen megengedett az akár 24 méter magas toronyház építése is...","id":"20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd5a5939-49c0-42cb-a7b4-868c3163d289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0ac5d-c8d4-4e0b-ada8-d11625bc2aa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_siofok_ingatlan_balaton_beruhazas_onkormanyzat","timestamp":"2021. április. 20. 12:20","title":"„Ez a békásmegyeri lakótelep a Balaton-parton” – új lakópark ellen tiltakoznak a helyiek Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érettségihamisításon kapott Szabó Krisztina a polgármester, Végh László élettársa.","shortLead":"Az érettségihamisításon kapott Szabó Krisztina a polgármester, Végh László élettársa.","id":"20210420_hamis_erettsegi_sumegi_fideszes_polgarmester_elettarsa_szabo_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=460fffbb-f3e9-43e7-b4ae-1cfd9d78dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafd4a28-3f17-46ca-8d2d-c2665b3b07fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_hamis_erettsegi_sumegi_fideszes_polgarmester_elettarsa_szabo_krisztina","timestamp":"2021. április. 20. 13:15","title":"Hamis a sümegi szakellátó vezetőjének érettségije, a fideszes polgármester erre megduplázta a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat akarunk a világgal – mondta Vlagyimir Putyin orosz államfő évértékelő beszédében, amely néhány nappal az után hangzott el, hogy kiderült: az orosz titkosszolgálat emberei voltak azok, akik 2014-ben felrobbantottak egy csehországi fegyverraktárt. Miközben Putyin beszélt, több orosz városban is tüntettek a börtönbe zárt, egyre rosszabb egészségi állapotban lévő ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. Moszkvában, ahol még nem kezdődött meg a tüntetés, a rendőrök sorra veszik őrizetbe az ellenzékieket.","shortLead":"Visszafogottan, szerényen viselkedünk, és sokszor nem válaszolunk a legdurvább támadásokra sem, jó kapcsolatokat...","id":"20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30f9791-0891-4a83-afa7-c30e785df029","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Putyin_es_Navalnij_napja","timestamp":"2021. április. 21. 14:24","title":"Miközben Putyin fenyegetően üzent beszédében, a rendőrök elkezdték bevinni a Navalnij mellett kiállókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]