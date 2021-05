Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","shortLead":"Frissítette a Microsoft az androidos xCloud alkalmazását, és ez jó hír a Surface Duo-tulajdonosok számára.","id":"20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668ee41f-2d53-42d9-989f-2b3c574fbf3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_microsoft_surface_duo_xbox_hordozhato_jatekkonzol","timestamp":"2021. május. 25. 15:13","title":"Hordozható Xboxot csinált a Microsoft az androidos Surface Duóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után a térségben, veszélyeztetve a szélsőségesek elleni nemzetközi harcot.","shortLead":"Három évtizedig volt uralmon, és a harctéren esett el Idriss Déby csádi elnök, aki óriási űrt hagyott maga után...","id":"202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83122be-14df-440b-a6db-bc55c2db0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52fee-d269-41dd-b05a-26bea9b719ef","keywords":null,"link":"/360/202120__csad_deby_nelkul__regios_bizonytalansag__dzsihad__tulelni_a_nagytulelot","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"A csádi elnök halála után még nagyobb zűrzavar jöhet Észak-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","shortLead":"Az egy éve elhunyt férfi testvére szerint az amerikai elnök \"egy őszinte fickó\".","id":"20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bac89b3-e0d6-4bff-a9f6-76808a2c1407","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_Biden_fogadta_George_Floyd_csaladjat","timestamp":"2021. május. 26. 05:35","title":"Biden fogadta George Floyd családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","shortLead":"Olcsóbb a házhozszállításnál és járvány idején biztonságosabb az áruházaknál.","id":"20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0b314-8010-43f9-b655-c127636f3721","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_ikea_balaton_mobil_atveteli_pont","timestamp":"2021. május. 25. 16:07","title":"Az IKEA lement a Balatonra, két átvételi pontot is nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","shortLead":"A Ceska Zbrojovka Group (CZG) cseh fegyvergyár véglegesen tulajdonába vette az amerikai Colt fegyvergyárat.","id":"20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ec85f6-7396-47e2-99c6-01e919be0694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e7e44-be00-4677-912b-502649c395a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210524_Cseh_tulajdonba_kerult_az_ikonikus_amerikai_Colt_fegyvergyar","timestamp":"2021. május. 24. 13:15","title":"Közép-európai tulajdonba került az ikonikus amerikai Colt fegyvergyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, örül annak, hogy az EU határozottan lépett.","id":"20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38be7554-ec64-47af-bd77-29b0f21e245f","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Szijjarto_ryanair_feheroroszorszag","timestamp":"2021. május. 25. 17:28","title":"Szijjártó: Elfogadhatatlan a Ryanair járatának földre kényszerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]