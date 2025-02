Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","shortLead":"De többek között Kékestetőn és Felcsúton is repkedtek a mínuszok hétfőn hajnalban. ","id":"20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6c79a75-781e-425d-801f-7803c3e49a86.jpg","index":0,"item":"b20a2b5a-5f87-4136-8e08-b03884ab3663","keywords":null,"link":"/zhvg/20250217_Ezen-a-telen-meg-nem-volt-ilyen-hideg-Zabarban--14-fokig-hult-le-a-levego","timestamp":"2025. február. 17. 12:00","title":"Új rekord: –14 fokig hűlt le a levegő reggel Zabarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet a párt kongresszusán.","shortLead":"A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet...","id":"20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d0af026-c58a-4e04-9829-c73a28550cec.jpg","index":0,"item":"3bf28fd6-8bc0-4ea9-abaa-d052edbbb138","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Bodis-Kriszta-A-Tisza-akkor-tud-felkeszulni-a-legtisztessegesebben-a-kormanyzasra-ha-a-programja-rugalmas-es-fejlodokepes","timestamp":"2025. február. 15. 16:20","title":"Bódis Kriszta: „A Tisza akkor tud felkészülni a legtisztességesebben a kormányzásra, ha a programja rugalmas és fejlődőképes"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c4f0fa-653d-498f-a105-aacbdfaf05e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint Orbán független filmekre tett megjegyzése egy csapda.","shortLead":"A rendező szerint Orbán független filmekre tett megjegyzése egy csapda.","id":"20250215_Tarr-Bela-szerint-pofatlan-es-cinikus-amit-Orban-mondott-a-magyar-filmiparrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c4f0fa-653d-498f-a105-aacbdfaf05e7.jpg","index":0,"item":"7ef5bf3d-e467-4784-bdea-f7f963af10a9","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_Tarr-Bela-szerint-pofatlan-es-cinikus-amit-Orban-mondott-a-magyar-filmiparrol","timestamp":"2025. február. 15. 17:20","title":"Tarr Béla szerint pofátlan és cinikus, amit Orbán mondott a magyar filmiparról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egy éve halt meg gyanús körülmények között – valószínűleg gyilkosság áldozataként – a legismertebb orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij. Vlagyimir Putyin Oroszországában jelenleg is mintegy 1500 politikai foglyot tartanak fogva, már egy háborúellenes közösségi posztért is éveket lehet kapni.","id":"20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a76836b8-a449-4269-aaa7-60a19dccaffd.jpg","index":0,"item":"527a1b39-92f5-4444-9020-807f08dafcc0","keywords":null,"link":"/360/20250216_oroszorszag-politikai-foglyok-navalnij-krim-haboru","timestamp":"2025. február. 16. 15:30","title":"Besúgók és provokátorok – így telnek meg az orosz börtönök politikai foglyokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetőt elfogták és letartóztatták.","shortLead":"Az elkövetőt elfogták és letartóztatták.","id":"20250216_Meggyilkoltak-egy-ferfit-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"351412b7-8044-4da0-be32-3f7dcf31261f","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_Meggyilkoltak-egy-ferfit-Szegeden","timestamp":"2025. február. 16. 13:21","title":"Meggyilkoltak egy férfit Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.","shortLead":"Több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt. A tervek szerint ez lesz a legnagyobb kormányellenes tiltakozás azóta, hogy tavaly november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenöt ember halálát okozva.","id":"20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"db6adb2f-4db9-4865-98fb-d8d93981d584","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Diakok-tomegei-negy-napon-at-gyalogoltak-hogy-a-szerb-kormany-ellen-tuntessenek-tobb-tizezren-tiltakoznak-az-ujvideki-tragedia-miatt","timestamp":"2025. február. 15. 18:04","title":"Diákok tömegei négy napon át gyalogoltak, hogy a szerb kormány ellen tüntessenek, több tízezren tiltakoznak az újvidéki tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]