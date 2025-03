Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","shortLead":"Az Egyesült Államokból állítólag 3,5 milliárd, az Európai Bizottságtól 19,5 milliárd forint érkezett.","id":"20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"0bf6c78b-22bc-49bb-8ed5-58293a4c3934","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szuverenitasvedelmi-hivatal-politikai-nyomasgyakorlo-halozat-kulfoldi-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 26. 16:02","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint több mint 23 milliárdot kapott külföldről az itthoni „politikai nyomásgyakorló hálózat”, igaz, ennek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy nem segít érdemben az izomépítésben – legalábbis nem volt érdemi különbség a kreatint nem szedő kontrollcsoporthoz képest.","shortLead":"Úgy tűnik, mégsem olyan hasznos az edzések előtt/után fogyasztott kreatin, mint azt eddig gondolták. Egy friss kutatás...","id":"20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020.jpg","index":0,"item":"63621dc5-97d4-44b8-a5bd-9fb90b1c221e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kreatin-edzes-izomtomeg-noveles-vizsgalat-eredmenyek","timestamp":"2025. március. 25. 19:03","title":"Lehet, hogy mégsem akkora csodaszer a kreatin? Meglepő megállapításokra jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg, hogy alkalmazná őket.","shortLead":"Miután az Elon Musk-féle Doge szövetségi alkalmazottak ezreit rúgta ki, titokzatos kínai cég jelent meg...","id":"20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b904832-89e0-4072-aca4-92a53a6799fb.jpg","index":0,"item":"f56ac0b0-729a-4d52-99d6-77e7ba260f14","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_kinai-hirszerzes-cegek-allashirdetes-kirugott-amerikai-tisztviselok","timestamp":"2025. március. 25. 18:30","title":"A kínai hírszerzés kamu cégeken és álláshirdetéseken keresztül cserkészheti be a kirúgott amerikai tisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","shortLead":"Meg nő majd a szolgálati idő is, nem is kevéssel.","id":"20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f79f424-686b-40d1-b10c-8dde20ea6341.jpg","index":0,"item":"6a50db87-a26d-4374-86a8-b56d91b8c438","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Dania-bevezeti-a-hadkotelezettseget-a-nok-szamara","timestamp":"2025. március. 26. 06:16","title":"Dániában jövőre már nők is behívhatók lesznek katonai szolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. ","shortLead":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program...","id":"20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef.jpg","index":0,"item":"b02bc7fb-90c1-4911-85fb-e9a15e64c576","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","timestamp":"2025. március. 26. 08:16","title":"Meghalt Wachsler Tamás, aki a Parlament környékének átépítését irányította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője azt állítja, hogy levelekkel tudja igazolni, nem teljesen önkéntes a részvétel a kiképzőprogramban. ","shortLead":"A volt vezérkari főnök, a Tisza Párt szakértője azt állítja, hogy levelekkel tudja igazolni, nem teljesen önkéntes...","id":"20250326_Ruszin-Szendi-Romulusz-szerint-a-kormanytisztviseloknek-nagyon-melegen-ajanlott-a-reszvetel-a-katonai-kikepzo-programban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"1de757f9-ee44-42c0-b791-a0bb17446ea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Ruszin-Szendi-Romulusz-szerint-a-kormanytisztviseloknek-nagyon-melegen-ajanlott-a-reszvetel-a-katonai-kikepzo-programban","timestamp":"2025. március. 26. 08:02","title":"Ruszin-Szendi Romulusz szerint a kormánytisztviselőknek „nagyon melegen ajánlott” a részvétel a katonai kiképző programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó frissítését.","shortLead":"A fizetős ügyfelek mostantól rugalmasabb módon beszélgethetnek a ChatGPT-vel, miután az megkapta az OpenAI vonatkozó...","id":"20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"ce15b967-399c-4273-a00f-341f5cfd6244","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_openai-chatgpt-elo-beszed-advanced-voice-mode","timestamp":"2025. március. 25. 10:03","title":"Kapott egy frissítést a beszélgetős ChatGPT, már nem vág a felhasználó szavába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]