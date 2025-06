Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére. Az ellenzék nagy része nem vett részt a voksoláson.","shortLead":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére...","id":"20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc.jpg","index":0,"item":"3abf3100-a67f-42d0-8dd4-69a3dd35ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","timestamp":"2025. június. 11. 12:36","title":"Polt Péter lett az Alkotmánybíróság új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokaknak jól jöhet.","shortLead":"Sokaknak jól jöhet.","id":"20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff39dddb-17ef-4db1-9d28-d0edd3f8879b.jpg","index":0,"item":"a7952efb-476b-4768-9632-af18dac05c57","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Okosat-lepett-a-Tesla-visszater-a-7-uleses-Model-Y","timestamp":"2025. június. 12. 07:07","title":"Okosat lépett a Tesla, visszatér a 7 üléses Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel bombázta.","shortLead":"Egy olaszországi tanulmányi kiránduláson akart a történelemtanár a diákjával aludni, de már előtte is üzenetekkel...","id":"20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ade3a5c4-afb0-4e82-ad2d-49ac16da6e92.jpg","index":0,"item":"3f702a3b-72e0-48c1-a6ab-13804f21c950","keywords":null,"link":"/elet/20250611_17-eves-diak-egy-agyban-debreceni-tanar-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 14:03","title":"17 éves diákjával akart egy ágyban aludni egy debreceni tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]