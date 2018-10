Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos elismerést.","shortLead":"Taroltak a lézerfizikusok az idei fizikai Nobel-díj átadásán. Ezúttal három kutató kapta meg a legmagasabb tudományos...","id":"20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=354906a7-75d8-4724-99eb-5937e603f05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5002a083-2432-46ec-9fd2-bb7dcdb1afcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_nobel_dij_fizikai_nobel_dij_nyertes_2018_arthur_ashkin_gerard_mourou_donna_strickland","timestamp":"2018. október. 02. 12:11","title":"\"Valósággá vált a tudományos fantasztikum\" – három lézerfizikusé lett az idei fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","shortLead":"Magyar önkéntesként harcolt a Donyecki Népköztársaságért. Akkor kitüntetést kapott, most felfüggesztettet.","id":"20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf9aa65-2f19-4c93-bf91-b4731e60136a","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Eliteltek_a_donyecki_hadsereg_paksi_katonajat","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Elítélték a donyecki hadsereg paksi katonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","shortLead":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","id":"20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e051c991-eddd-478e-b1c5-3ebe44f9e6dd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","timestamp":"2018. október. 02. 10:04","title":"A skót kormány is a rasszistáknak kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg a hvg.hu. A tervezett kiállítás mégis rengeteg bírálatot kapott az elmúlt hetekben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a történelemhamisítással vádolt eredeti terveket átdolgozzák-e, vagy csak kiegészítik azokat. ","shortLead":"A Sorsok Háza koncepciója szó szerint félkész, vagyis 50-60 százalékban tekinthető csak véglegesnek – tudta meg...","id":"20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dbd013f-8724-4ceb-98ab-5b67fbec5ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89132368-65ed-427f-96ee-ffb65e530b80","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_sorsok_haza_schmidt_maria_koves_slomo_mazsihisz_jad_vasem_holokauszt","timestamp":"2018. október. 02. 06:30","title":"Holokauszt-látványpark? A Sorsok Háza a tűzzel játszik, ha a gyors borzongásra épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.","shortLead":"Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart...","id":"20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83017536-f865-4127-916f-2bea7a5923f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8950fd7e-791b-4051-b7b1-40db370864c0","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Vranjes_A_Veszpremmel_kotott_hazassag_nem_ugy_mukodott_ahogy_akartuk","timestamp":"2018. október. 01. 21:23","title":"Vranjes: A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogy akartuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","shortLead":"Véghajrában az Év Fája szavazás. Már csak néhány napunk maradt, hogy a legkülönlegesebb fára és történetére voksoljunk. ","id":"20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f214e7ee-8307-46f9-a6a0-c73355c86a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f808ed97-d381-4749-b787-adbb249c2752","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Romaiparti_fak_vagy_a_mesebeli_galagonya_Szavazzon_az_Ev_Fajara","timestamp":"2018. október. 03. 11:06","title":"Római-parti fák vagy a pécsi mandulafa? Szavazzon az Év Fájára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon találkozna már Trump elnökkel, aki végre elkezdte komolyan venni magyar kollégáját.","shortLead":"Közel kétharmadnyian vannak azok Magyarországról, akik azt mondják, nem bíznak az amerikai elnökben. Pedig Orbán nagyon...","id":"20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4474dbb-ef46-44fe-80b4-cf88b25732ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hiaba_Orban_rajongasa_a_magyarok_nem_hisznek_Trumpnak","timestamp":"2018. október. 02. 16:09","title":"Hiába Orbán rajongása, a magyarok nem hisznek Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]