Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat is számol az utasoknak. A Taxify világszerte több mint 15 országban, köztük Magyarországon is, egyidőben startol a Google Térképen.","shortLead":"Már Taxify taxit is rendelhető a Google Térkép útvonaltervezőjében. Az új bővítmény várható utazási időt és viteldíjat...","id":"20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a71c3b8-ba9a-4c33-9aa9-07ca7460074d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d44bfe-dc78-47f9-bcbd-7c78ce748744","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_taxify_google_terkep_budapest_taxirendeles_telefonon","timestamp":"2018. október. 03. 08:03","title":"Ha Budapesten nyitja meg a Google Térképet, új funkciót talál benne: a taxizást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ráadásul bombaerős kezdő elleni csata vár a fehérváriakra az angol fővárosban. Kezdődik a Chelsea-MOL Vidi Európa-liga összecsapása. ","shortLead":"Ráadásul bombaerős kezdő elleni csata vár a fehérváriakra az angol fővárosban. Kezdődik a Chelsea-MOL Vidi Európa-liga...","id":"20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee894c0f-fc8f-408f-b0cd-e2d1afd1c164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d949869-b559-431c-a46e-5788b91c292d","keywords":null,"link":"/sport/20181004_europa_liga_mol_vidi_chelsea_london_labdarugas","timestamp":"2018. október. 04. 21:01","title":"Világsztárok ellen száll ma harcba Londonban a Vidi – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","shortLead":"Nem lesz hideg, de a nap sem nagyon fog sütni szerdán, sokfelé szél is lesz. ","id":"20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d641cd-78ec-4c57-99d7-b7c61d4be292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaed8a6-683e-4dc9-8200-f41840792350","keywords":null,"link":"/idojaras/20181003_Borus_lesz_a_szerda_de_az_esernyot_teli_kabatot_hagyja_otthon","timestamp":"2018. október. 03. 06:56","title":"Borús lesz a szerda, de az esernyőt, télikabátot hagyja otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő bolygóhoz tartozik. A kutatók szerint mindez mérföldkő lehet a bolygórendszerek kialakulásának megértésében.","shortLead":"A világon először sikerült a csillagászoknak egy olyan holdat felfedezniük, amely egy távoli csillag körül keringő...","id":"20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f027b5-a74a-4302-90ce-53d6e2df860e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c252603-e096-49ad-8b15-7fb1cd98461c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_Megtalaltak_az_elso_Naprendszeren_kivuli_holdat","timestamp":"2018. október. 04. 09:56","title":"Tudományos áttörés: megtalálták az első holdat, ami nem a Naprendszerünkben kering","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","shortLead":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","id":"20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b857c11f-3afb-456c-affc-2da15a02b534","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Nem kap minden nyugdíjas 18 ezer forint nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342d6782-946e-45d8-a867-54e4f78fee70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az amerikai légügyi hatóság engedélyeire vár az az amerikai vállalat, amely nem a repülőtérről, hanem közvetlenül a belvárosból szállítaná el az utasokat a célállomásra a repülőgépeivel.","shortLead":"Egyelőre az amerikai légügyi hatóság engedélyeire vár az az amerikai vállalat, amely nem a repülőtérről, hanem...","id":"20181004_repules_transcend_air_repulogep_prototipus_repulesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=342d6782-946e-45d8-a867-54e4f78fee70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5e69e9-6257-4995-92a0-0d32492b8743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_repules_transcend_air_repulogep_prototipus_repulesi_ido","timestamp":"2018. október. 04. 16:06","title":"A belvárosból szállna fel repülőgépeivel egy új amerikai légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]