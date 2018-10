Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég reagálni egy videohívásra a (nem naprakész) WhatsAppban, és máris átvehetik az irányítást mobileszközünk felett a hackerek.","shortLead":"Elég reagálni egy videohívásra a (nem naprakész) WhatsAppban, és máris átvehetik az irányítást mobileszközünk felett...","id":"20181017_whatsapp_biztonsagi_res_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5327eae9-f40d-430f-99ba-affc107fe60a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_whatsapp_biztonsagi_res_frissites","timestamp":"2018. október. 17. 19:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: veszélyben lehetnek a WhatsAppot használók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta remeteszerű elvonulásban éli Vas megyei tanyáján, s bár távolról szemléli a világot, az nem jelenti azt, hogy ne érintené meg. Legújabb lemezének címadó dala, a Small World erről a sajátos, Ripoff-világról mesél. A dal és klipje, itt látható-hallható először.","shortLead":"Ripoff Raskolnikov zenéje és világa sem illeszthető be a megszokott keretek közé. Mindennapjait leginkább egyfajta...","id":"20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee959de-2e16-473a-82c2-3d0d105e6c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120b91cd-ee78-47a1-bcfb-4b4fa35a2229","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Ripoff_Raskolnikov_dalpremier","timestamp":"2018. október. 18. 10:05","title":"Egy osztrák zenész, akinek Vas megye a világ közepe – Ripoff Raskolnikov-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","shortLead":"A német VW-konszern cseh márkája Kínában leplezte le a BMW X4 és a Mercedes GLC Coupé szemrevaló riválisát.","id":"20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5d173d2-a403-4816-aab6-689d40d3ac3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1fb36f-b141-4c8b-90ae-1430a39d1e6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_skoda_kodiaq_gt_suv_divatterepjaro_tsi_benzinmotor_bmw_x4_mercedes_glc_coupe_kina","timestamp":"2018. október. 18. 08:21","title":"Hivatalos: itt a kupésra faragott Skoda Kodiaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze, hogy lehetőségei szerint válogathasson, ha a kormány lépéseivel ellentétben ön inkább segítene a hajléktalan embereknek.","shortLead":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze...","id":"20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31483894-27a2-4a30-a9a4-0f17bdd3c1c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","timestamp":"2018. október. 19. 17:45","title":"Így segíthet a hajléktalan embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki pozíciójából. Nem lesz könnyű dolguk.","shortLead":"Összefogott négy nagy részvényes alapkezelő, hogy 2019 májusában elmozdítsák Mark Zuckerberget a Facebook elnöki...","id":"20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9009c9-c5a5-472a-880e-5d41106f69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee7025d-fedc-441f-819f-92cc02089271","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_mark_zuckerberg_facebook_elnok_levaltas","timestamp":"2018. október. 18. 12:04","title":"Leválthatják Mark Zuckerberget a Facebook éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","shortLead":"Elkészítette az Eurostat az uniós tagállamok szegénységi adatainak összehasonlítását.","id":"20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f6d4d5-34af-4b69-a431-41dcce50c2f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Kivancsi_mennyire_szegenyek_a_magyarok_masokhoz_kepest_Mutatjuk","timestamp":"2018. október. 18. 06:05","title":"Kíváncsi, mennyire szegények a magyarok másokhoz képest? Mutatjuk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","shortLead":"Az állat zavartan szaladgált először az utcán, majd a pizzériában, de végül befogták és elengedték egy közeli erdőben. ","id":"20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85263369-5bcc-462b-b20e-788d7d706982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd18884-6bd0-49d3-a047-ca7324638068","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Vaddiszno_ment_be_egy_salgotarjani_pizzeriaba","timestamp":"2018. október. 18. 18:34","title":"Vaddisznó ment be egy salgótarjáni pizzériába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély, hogy a britek jövő márciusban megegyezés nélkül lépnek ki az EU-ból. Ez beláthatatlan következményekkel járhat, a kutyák utazásának akadályoztatásától a fizetések csökkenéséig.","shortLead":"Máig kellett volna megegyezni a Brexit feltételeiről, ám ez nem történt meg, így egyre inkább valós az a veszély...","id":"20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521871-45c7-4dde-9586-9caf47ac6fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f60a626-2004-411f-9928-1ef3177f22d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_no_deal_brexit_eu_csucs","timestamp":"2018. október. 18. 20:00","title":"Vasfüggöny mögé kerülhet Nagy-Britannia, amin a magyaroknak se lesz kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]