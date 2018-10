A független politikus szerint nem az Emminél, sem a külügynél nem vizsgálják szakértők, hogy az egyetem végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államban is.

Nemrég levélben érdeklődött az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és a külügynél Szél Bernadett, hogy a kormány miért nem írja alá a CEU hosszú távú maradását biztosító megállapodást New York állammal. A független politikus szerint Magyar Levente külügyi államtitkár azt válaszolta neki, hogy a kérdést oktatási szakemberek vizsgálják, így a politikus az Emminél érdeklődött, ahol viszont közölték vele, hogy a tárcánál nem folytatnak ilyen vizsgálatot – írja az Index.

Szél Bernadett kedden személyesen is ellátogatott a külügyminisztériumba, ahol egy „CEU-n végzett, amerikai diplomával rendelkező államtitkár” fogadta. Szél szerint itt is az derült ki, hogy egyetlen oktatási szakember sem vizsgálja: a CEU végez-e oktatási tevékenységet az Egyesült Államokban is. A politikusnak csak annyit mondtak, hogy

egy egész kormányzati döntés tárgya lesz, mi lesz CEU-val.

Szél úgy véli, Magyar Levente hazudott neki, hogy a kormánynak legyen mivel indokolnia, miért nem írja alá a megállapodást.