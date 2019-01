Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyugdíj mellett dolgozók számának megduplázódásától várja Tállai András, hogy enyhüljön a munkaerőhiány.","shortLead":"A nyugdíj mellett dolgozók számának megduplázódásától várja Tállai András, hogy enyhüljön a munkaerőhiány.","id":"20190103_Tallai_onkent_es_szivesen_mennenek_vissza_a_nyugdijasok_dolgozni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5d49b9-fca5-4c91-9154-010cf4a9c904","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Tallai_onkent_es_szivesen_mennenek_vissza_a_nyugdijasok_dolgozni","timestamp":"2019. január. 03. 09:40","title":"Tállai: önként és szívesen mennének vissza a nyugdíjasok dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","shortLead":"Ez egy igazán figyelemre méltó pajtalelet.","id":"20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=553c88da-d061-4547-b517-3d49bec527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee0dc15-c08a-45c6-bfab-12265affb47f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_bmw_5os_e34_pajtalelet","timestamp":"2019. január. 02. 17:10","title":"Egy csapatnyi 25 éves, vadonatúj, forgalomba sem hozott BMW-t találtak egy bolgár garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","shortLead":"Elek Ákos újra az NB I-ben játszhat.","id":"20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e239d446-4580-4ddd-a275-763d41ba2a9a","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Kazahsztanbol_igazolhat_regiuj_valogatott_kozeppalyast_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 03. 08:23","title":"Kazahsztánból igazolhat egy régi-új válogatott középpályást a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jó, nem a legjobb kép.","shortLead":"Jó, nem a legjobb kép.","id":"20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da420bb6-b7ec-4610-b417-0dd1232bb2a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520d9ac6-6a91-49e7-851b-954f8f8ad591","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Az_uj_brazil_elnokkel_fotozkodott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 01. 21:54","title":"Az új brazil elnökkel fotózkodott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","shortLead":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","id":"20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf3c6a4-e906-4190-ad4d-b6ecdb58d534","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 14:32","title":"Az idén visszavonulna Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer.","shortLead":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb...","id":"20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbac5c5-ae31-45d6-94b1-6f8801269ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","timestamp":"2019. január. 02. 20:03","title":"Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb áldozat.","shortLead":"Két nappal az után, hogy egy eskütételre tartó képviselőt megöltek, egy frissen beiktatott polgármester lett az újabb...","id":"20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfe2164-0b0a-4f70-a051-be96ede52910","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Masfel_oraval_a_beiktatasa_utan_lelottek_egy_polgarmestert_Mexikoban","timestamp":"2019. január. 02. 08:07","title":"Másfél órával a beiktatása után lelőttek egy polgármestert Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van arra, hogy még akkor is elmentsen minden begépelt üzenetet, ha azt el sem küldte a felhasználó.","shortLead":"A The Washington Post beszámolója szerint több száz olyan weboldal létezik, amelynél az üzemeltetőnek lehetősége van...","id":"20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c26faed2-1371-4c26-8120-5bec9fb0998a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bca6ed3-435e-46c7-bcad-be07010079ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_poszt_bejegyzes_elmentese_liveagent_quality_unit_facebook","timestamp":"2019. január. 02. 08:03","title":"Elkezdett valamit írni a Facebookon, de inkább törölte? Ne fogadjon arra, hogy tényleg törlődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]