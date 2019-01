Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","shortLead":"A Magyar Idők közölte a miniszterelnök évértékelőjének várható idejét, helyét, témáit.","id":"20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb2b9b11-4417-401b-b8f6-e81dddc89457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0357dcd-70fd-4444-8429-39e50d90d490","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Csaladrol_es_migraciorol_beszel_majd_Orban_februari_evertekelojeben","timestamp":"2019. január. 12. 14:05","title":"Megvan, mikor tartja évértékelőjét Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","shortLead":"Már csak egy maradt a három külpolitikai tanácsosból.","id":"20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b02c3eea-3890-4607-8671-90546309ae4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbb8001-039b-4afb-99b5-d780ab33d118","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Visszavonult_Orban_egyik_fotanacsadoja","timestamp":"2019. január. 13. 08:32","title":"Visszavonult Orbán egyik főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","shortLead":"A Kálvin téri és a János Pál pápa téri megállók után újabb helyszínre bólintottak rá.","id":"20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7bde505-b7e7-4a22-a01f-a8991c0a4630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be858a1d-7e50-4d24-ad71-8986755f4137","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Zold_jelzest_kaptak_a_4es_metro_belepteto_kapui_a_Keletinel","timestamp":"2019. január. 12. 21:52","title":"Zöld jelzést kaptak a 4-es metró beléptető kapui a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","shortLead":"Mesefigurákat rajzolt egy grafikus a behavazott autók ablakaira Budán.","id":"20190112_mesefigura_havas_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe486138-d77f-4762-9bd6-1ead93645e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec2ad4e-b15f-453d-a4c2-5c52a2b05cb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190112_mesefigura_havas_auto","timestamp":"2019. január. 12. 08:26","title":"Ezekért az összefirkált kocsikért senki nem haragszik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt folytat nyomozást a 42 éves budapesti Horváth Csaba ellen.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt folytat nyomozást a 42 éves...","id":"20190112_Engedely_nelkuli_lofegyvertartot_keres_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d1bd92-7886-4d85-9a8e-d11a7ee6d003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0e855-edd7-4046-9b2d-0ce89c651266","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Engedely_nelkuli_lofegyvertartot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 12. 08:48","title":"Engedély nélküli lőfegyvertartót keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita miatt eddig mindkettőt blokkolták.","shortLead":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita...","id":"20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eda1b1-ef81-4e30-b21d-766ab0de95d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","timestamp":"2019. január. 11. 21:15","title":"Az utolsó lépés is megvan: Észak-Macedónia lesz Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen tiltakozva.","shortLead":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen...","id":"20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f1b04a-0ca2-4190-988b-4752c8887328","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","timestamp":"2019. január. 12. 21:22","title":"Újabb tömegtüntetés a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]