Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","shortLead":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","id":"20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b87997-c535-41a5-8385-41b2c113e797","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","timestamp":"2019. február. 08. 07:29","title":"Többszörösen körözött férfit fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és a Madártani Egyesület már korábban is rajta volt, de most újabb meglepő nevek kerültek fel.","shortLead":"Bővült a lista, amely a külföldről támogatott szervezeteket sorolja fel. Csányi Sándor alapítványa, a Vöröskereszt és...","id":"20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da478d9-e5e6-4cd5-adb1-7a13fef6e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befaf990-b893-4eb3-ad40-264cdca82038","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_A_zsonglorok_es_a_madarbaratok_utan_az_Autoklub_is_felkerult_a_Sorosszervezetek_listajara","timestamp":"2019. február. 08. 10:32","title":"A zsonglőrök és a madárbarátok után az Autóklub is felkerült a Soros-szervezetek listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","shortLead":"Egyszer az életben mindent ki kell próbálni. Mondjuk a lopást nem feltétlen kéne. ","id":"20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee50d04e-1a51-4704-9a80-b5f50517f3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efce62b2-496c-4e65-9e31-6ee635f82469","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_vac_jaugar_jarmu_onkenyes_elvetele","timestamp":"2019. február. 08. 11:53","title":"Nem bírta kihagyni egy férfi, hogy egy nyitott ajtós, járó motorú Jaguarba botlott Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia nagykövetet hazahívták egyeztetésre, miután Salvini miniszterelnök-helyettes fogadta a francia sárgamellényes tüntetőket. ","shortLead":"A francia nagykövetet hazahívták egyeztetésre, miután Salvini miniszterelnök-helyettes fogadta a francia sárgamellényes...","id":"20190207_Erre_a_vilaghaboru_vege_ota_nem_volt_pelda__egyre_feszultebb_a_franciaolasz_viszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8176b5a4-b7c0-4f77-b9b0-5d772336c204","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Erre_a_vilaghaboru_vege_ota_nem_volt_pelda__egyre_feszultebb_a_franciaolasz_viszony","timestamp":"2019. február. 07. 15:20","title":"\"Erre a világháború vége óta nem volt példa\" – egyre feszültebb a francia–olasz viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetőjét újraválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnökévé és az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsági tagjává az UEFA csütörtöki tisztújító kongresszusán, Rómában.","shortLead":"Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetőjét újraválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnökévé...","id":"20190207_FIFAalelnok_maradt_Csanyi_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb92f9-5911-4ad9-9d2e-62a8772f07b1","keywords":null,"link":"/sport/20190207_FIFAalelnok_maradt_Csanyi_Sandor","timestamp":"2019. február. 07. 13:29","title":"FIFA-alelnök maradt Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos mesefigurát.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a 2000-es évek elején gondolt egy nagyot, ez a húzása nem jött be, pedig ő játszotta Fettit, a túlsúlyos...","id":"20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313be1bf-3596-4318-872f-a51a3e2a4e99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Fitti_es_Fetti__50_milliot_bukott_Schobert_Norbi_egy_animacios_tornafilmen","timestamp":"2019. február. 08. 20:51","title":"Fitti és Fetti - 50 milliót bukott Schobert Norbi egy animációs tornafilmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többé se rendet rakni, se megfelelő hátteret keresni a videóhívások lebonyolításánál: a Skype fejlesztői egy ügyes trükkel teszik láthatatlanná mindazt, ami a háttérben van.","shortLead":"Nem kell többé se rendet rakni, se megfelelő hátteret keresni a videóhívások lebonyolításánál: a Skype fejlesztői...","id":"20190207_microsoft_skype_videotelefonalas_kep_elhomalyositasa_blur_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df03c6-f911-48a5-98ce-0901f46c95fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_microsoft_skype_videotelefonalas_kep_elhomalyositasa_blur_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. február. 07. 12:33","title":"Frissítse a Skype-ot, nagyon megéri: álomfunkciót kapott, többé nem lesz kínos a videóhívás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló, negatív egyenlegeket.","shortLead":"Idén egészen biztosan elmarad a pénzeső. A magán- és az önkéntes pénztárak elkezdték postázni a 2018-as évről szóló...","id":"20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c28e9-f34e-4276-9225-bca08d2ab1e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Garantaltan_leesik_az_alla_ha_most_nezi_meg_nyugdijpenztari_egyenleget","timestamp":"2019. február. 08. 17:33","title":"Garantáltan leesik az álla, ha most nézi meg nyugdíjpénztári egyenlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]