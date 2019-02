Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d7d43f-6b6c-4d5a-9761-2dc0936b32bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom megmutatja, miként képzeli el a Samsung a jövőbeli eszközök szelfikamerájának elhelyezését.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom megmutatja, miként képzeli el a Samsung a jövőbeli eszközök...","id":"20190208_samsung_szabadalom_kamera_s_pen_galaxy_note","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d7d43f-6b6c-4d5a-9761-2dc0936b32bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6559c-0b4e-4234-8b63-8b2ff76bd5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_samsung_szabadalom_kamera_s_pen_galaxy_note","timestamp":"2019. február. 08. 15:03","title":"A Samsung ötlete: a telefon helyett (vagy mellett) a tollba tennék a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","shortLead":"A Bécset Budapesttel összekötő M1-es autópálya új kapcsolatot kap a Zsámbéki-medence településeihez.","id":"20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9223cd2-82ae-4ba8-b725-db4eb112fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190208_m1es_autopalya_paty_lehajto","timestamp":"2019. február. 08. 12:11","title":"Fontos bekötőutat kap az M1-es Budapestnél, talán kisebbek lesznek a dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok van már hátra a jelenlegi rendszám struktúrából. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 