Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha a most adómentes kerozinra adót vetne ki az EU.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Bizottság megrendelt egy klímaváltozás-tanulmányt, amelyben azt modellezték, milyen hatással lenne, ha...","id":"20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=342edcff-54ec-4a81-bb99-f739e9381a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e48eb-65fc-4136-b8a4-b7cd37e72f96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_A_kerozin_megadoztatasaval_veheti_fel_a_harcot_a_globalis_felmelegedessel_az_EU","timestamp":"2019. május. 15. 12:42","title":"Drágulnak a repülőjegyek, ha az EU meglépi, amit egy kiszivárgott tanulmányban írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is betiltotta törökszentmiklósi vonulásukat.","shortLead":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is...","id":"20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff70b68-9077-4c4d-b8d5-9d421950da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 18:45","title":"Kifogásolja a Mi Hazánk, hogy az RTL kisípolná kampányfilmjükből a cigánybűnözés szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért emlékeznek rá. A közösségi oldal most visszahozta a tavaly szeptemberben kikapcsolt gombot. ","shortLead":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért...","id":"20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce66cb49-db0b-4a5c-af95-404322e7113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","timestamp":"2019. május. 15. 08:40","title":"Visszakapcsolta a Facebook a funkciót, amellyel korábban elég nagy baj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A TEK képességeinek bővítése indokolja ezt – áll a kormányhatározatban.","shortLead":"A TEK képességeinek bővítése indokolja ezt – áll a kormányhatározatban.","id":"20190515_Otmilliard_forint_pluszt_kap_a_Terrorelharitasi_Kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524342f-d790-4dee-a7a1-4c8edc1590a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Otmilliard_forint_pluszt_kap_a_Terrorelharitasi_Kozpont","timestamp":"2019. május. 15. 21:43","title":"Ötmilliárd forint pluszt kap a Terrorelhárítási Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","shortLead":"Egy ausztrál egyetem könyvtárát kellett kiüríteni a bűz miatt. ","id":"20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b51097a-862c-4f5a-8c04-1d60ecc9194b","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Gazszivargasra_gyanakodtak_annyira_budos_volt_a_kukaba_dobott_gyumolcs","timestamp":"2019. május. 14. 18:17","title":"Gázszivárgásra gyanakodtak, annyira büdös volt a kukába dobott gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","shortLead":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","id":"20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630eed4d-b1dd-4723-920f-0b105a549306","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Szomorú az idő? Akkor is nyit a Lupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként képes együttműködni egymással – hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Szocsiban.","shortLead":"Itt az ideje annak, hogy Washington és Moszkva félretegye az évek óta növekvő bizalmatlanságot, és megtalálja, miként...","id":"20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2f9d52-5ca5-4275-a0f7-72d991e6942c","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Bekulni_kezdett_az_USA_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. május. 14. 17:10","title":"Békülni kezdett az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]