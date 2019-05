Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza hozzájárulásukat. ","shortLead":"A Blinken Nyílt Társadalom Archívum ezért azt javasolja a még élő interjúalanyoknak, hogy vonják vissza...","id":"20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffe651a-75cb-485f-8e03-51db0ee9c499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e137862-857a-46fe-955b-b26f3d63317c","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ez_a_magyar_tortenettudomany_megalazasa_reagaltak_a_kutatok_az_56os_Intezet_megszunesere","timestamp":"2019. május. 31. 14:39","title":"\"Ez a magyar történettudomány megalázása\": reagáltak a kutatók az '56-os Intézet megszűnésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem nevezte meg, a sorok közt Trumpnak is üzent. ","shortLead":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem...","id":"20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf1c59-6db1-4a91-a75d-833f2be252ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","timestamp":"2019. május. 31. 05:30","title":"Merkel: Politikai vezetőknek nem szabad igazságként tálalniuk hazugságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","shortLead":"A Fidesz elszámolta magát az európai parlamenti választásokon. ","id":"20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a11566-2aff-4da6-9d89-790596053e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9170db-74cb-4310-ad5a-c7a413807f2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Political_Capital_a_kozigazgatasi_birosagokrol_Orban_kuzd_hogy_a_Neppart_tagja_maradhasson","timestamp":"2019. május. 30. 15:54","title":"Political Capital a közigazgatási bíróságokról: Orbán küzd, hogy a Néppárt tagja maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds, vagyis a PUBG. Ennek megfelelően komoly büntetésre számíthat az, aki a törvény ellenére letölti és játszik vele.","shortLead":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds...","id":"20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c82e80-90b6-45b2-a1a2-b4a01845bc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 31. 09:33","title":"Lecsuktak több indiai fiatalt, mert az utcán egy tiltott mobiljátékkal múlatták az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eac8fa-ae02-4f74-b07e-83f199d4cc58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kutatók szerint fél csészével nem elég enni, naponta 150 grammot kell elfogyasztani ahhoz, hogy hatása legyen. ","shortLead":"Kutatók szerint fél csészével nem elég enni, naponta 150 grammot kell elfogyasztani ahhoz, hogy hatása legyen. ","id":"20190531_Napi_egy_csesze_afonyat_kell_enni_a_egeszseges_szivert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45eac8fa-ae02-4f74-b07e-83f199d4cc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feca45f5-3931-4f71-87ef-a1e2d08e5ce1","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Napi_egy_csesze_afonyat_kell_enni_a_egeszseges_szivert","timestamp":"2019. május. 31. 19:45","title":"Napi egy csésze áfonyát kell enni a egészséges szívért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk és a Bors közöl részleteket a Hableány kapitányáról a nekik nyilatkozó hajósok alapján. Ők azt mondták: L. László példás múltú, kiváló szakember, aki régóta hajózott már. ","shortLead":"A Blikk és a Bors közöl részleteket a Hableány kapitányáról a nekik nyilatkozó hajósok alapján. Ők azt mondták: L...","id":"20190531_Az_orszag_egyik_legtapasztaltabb_kapitanya_vezette_az_elsullyedt_Hableanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8a1a17-1d25-41c6-9a39-24a34f5f86fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Az_orszag_egyik_legtapasztaltabb_kapitanya_vezette_az_elsullyedt_Hableanyt","timestamp":"2019. május. 31. 07:18","title":"Az ország egyik legtapasztaltabb kapitánya vezette az elsüllyedt Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","shortLead":"Szombathely határában volt kiállítva a gyermekkerékpár, ami pár napja összetört. Úgy tűnik nem vandálok verték szét.","id":"20190531_szellembicikli_szombathely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ac5b98-ea16-4f28-8cae-0fe1dec4def7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ddad4a-f9c9-45ed-b994-6b808a3a0c05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190531_szellembicikli_szombathely","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egy autó törhette össze a kilencéves fiú emlékére kirakott szellembiciklit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]