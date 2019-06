Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f83c6128-15b5-40fd-a88e-824d94751ddf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 órányi hanganyag közlésével fenyegetőztek hackerek, ha nem kapnak pénzt, ezt a Radiohead a nemzetközi klímamozgalom javára tudta átfordítani egy ügyes húzással.\r

\r

","shortLead":"18 órányi hanganyag közlésével fenyegetőztek hackerek, ha nem kapnak pénzt, ezt a Radiohead a nemzetközi klímamozgalom...","id":"20190611_Megzsaroltak_a_Radioheadet_frappans_valaszt_adtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83c6128-15b5-40fd-a88e-824d94751ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055998f9-536b-4130-bdc8-17f905c9a70d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Megzsaroltak_a_Radioheadet_frappans_valaszt_adtak","timestamp":"2019. június. 11. 20:24","title":"Megzsarolták a Radioheadet, frappáns választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","shortLead":"Nem érte meg, 300 ezer forintra bírságolták miatta.","id":"20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1886436-dcb3-4869-a036-ff048e7526b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d28519e-38ed-4578-8bf1-2644a4a02e38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_227_kilometerora_langos_borsod_megye_motoros","timestamp":"2019. június. 11. 16:22","title":"227 kilométer/órával ment lángosért egy motoros Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","shortLead":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","id":"20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b626c064-c7c7-483c-b01a-96035fbbe3cf","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","timestamp":"2019. június. 13. 13:35","title":"Marad a hím csibék tömeges leölése a német húsiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár, Írország és az Egyesült Királyság nyújtotta a legjobb feltételeket, de a szabályok egyre szigorodnak.","shortLead":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár...","id":"crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f9de8-e1d5-4e54-8420-5b4aeda07497","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","timestamp":"2019. június. 12. 11:30","title":"Szigorodó adórendszerek: mit tegyen a befektető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey tuningcég autója.","shortLead":"Egy Cadillac Escalade egy Ferrari 488 GTB-vel szemben. Természetesen nem csak „egy” Escalade, hanem a Hennessey...","id":"20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2815e1d4-e8a2-4024-8372-fac642b674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41493fa9-420d-43ef-a330-747d7ec48518","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_cadillac_escalade_ferrari_488_gtb","timestamp":"2019. június. 11. 18:42","title":"Simán lelépi a Cadillac Escalade a Ferrari 488-at – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát használhat fel a működéskor. Bár a gamereket célozzák vele, mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát...","id":"20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae89ef-4135-4a6c-9b1c-5418be9ad8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","timestamp":"2019. június. 11. 19:33","title":"Az Opera megcsinálta a böngészőt, amire rákattanhatnak a játékosok – már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly kihívás elé állítja az okostelefonnal szimbiózisban élő felhasználókat.","shortLead":"Az első flip telefon megjelenésének 30. évfordulójára indított érdekes kampányt egy amerikai kommunikációs cég. Komoly...","id":"20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f53b7c6-1189-4a6c-96c4-cbc3c512a44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0f85d-47ed-4051-be2e-219480f724c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_frontier_communications_kihivas_egy_het_flip_telefonnal","timestamp":"2019. június. 12. 13:03","title":"1000 dollárt fizet egy cég annak, aki egy hétre hajlandó letenni az okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait teljesíti.","shortLead":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait...","id":"20190612_ikea_ori_living_okosbutor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5725c81-7034-410d-bfa4-2e61399aafa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_ikea_ori_living_okosbutor","timestamp":"2019. június. 12. 08:03","title":"Sokan fognak örülni az IKEA új \"csodabútorának\", ami rengeteg helyet spórol a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]