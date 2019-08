Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"T. R.","category":"sport","description":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át küzdött a rákkal. Most hunyt el.","shortLead":"Luis Enrique korábban családi okok miatt hagyta ott a spanyol válogatott kispadját. Kiderült, Xana lánya öt hónapon át...","id":"20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ad850-c13d-43a2-9034-3668d8100fa2","keywords":null,"link":"/sport/20190830_Meghalt_a_Barca_volt_edzojenek_9_eves_kislanya","timestamp":"2019. augusztus. 30. 08:13","title":"Meghalt a Barca volt edzőjének 9 éves kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","shortLead":"Többször megszúrta az állat, egy társa falra mászott előlük.","id":"20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89578e1-d29a-4c9b-87f1-59161a98392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96495a17-ed4e-485e-9246-875e62c546e5","keywords":null,"link":"/elet/20190830_Embert_olt_a_bika_egy_spanyol_fesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:38","title":"Embert ölt a bika egy spanyol fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak szoftverlicenceket. Sőt az Igazságügyi Minisztérium is, bár sokkal kisebb összegben. E két év öt legnagyobb beszerzése közül háromról jelentettek szabálytalanságokat az amerikai hatóságok a beszerzések teljes listája alapján, amelyet a KEF adott ki a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nem csak a rendőrség, az ügyészség is érintett a Microsoft-botrányban, 2013-2014-ben 237 millióért vásároltak...","id":"20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fbbac0d-9432-4b7d-98db-1836054f139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1711e0cc-1633-482e-b2d4-c4b12e20b621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ugyeszseg_microsoft_botrany","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:30","title":"Az ügyészség is vett Microsoft-szoftvert a botrány éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli Kovács Katalin arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen.","shortLead":"„Kell, hogy te akard a legjobban, te bírd a legjobban, és ne gyengülj el fejben, ha tétje is van a dolognak” – véli...","id":"20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a323023-522a-4b47-a95e-82faca39b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c475d9fe-2bfb-4a07-8199-dac9787f7d9a","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Kovacs_Katalin_Fantasztikus_volt_az_a_par_ev_amikor_a_vilag_elott_jartunk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:59","title":"Kovács Katalin: „Fantasztikus volt az a pár év, amikor a világ előtt jártunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","shortLead":"„Lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben” – mondta a regnáló polgármester.","id":"20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66665fb2-3670-4e45-8778-b0987bdf17fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541cb613-1fab-466d-909c-74b56b1ecf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Husz_perc_ingyenes_parkolassal_kampanyol_Tarlos","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:18","title":"Húsz perc ingyenes parkolással kampányol Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Teljesen új főváros építésébe fog Indonézia. Egy ilyen központ felépítése dollármilliárdokba kerül, mégis elképzelhető, hogy több ország követi majd az ázsiai ország példáját. Európában azért szinte biztos, hogy még sokáig megússzuk a hasonló akciókat, de a világban sok példát találunk erre, és számos magyarázatot is a drága kalandra.","shortLead":"Teljesen új főváros építésébe fog Indonézia. Egy ilyen központ felépítése dollármilliárdokba kerül, mégis elképzelhető...","id":"20190829_fovaros_koltoztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b0d517-22fb-4797-8242-92e7a2e48bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe67f64-a11e-4ab7-8e38-03ceff6accef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190829_fovaros_koltoztetes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:00","title":"Lesz Felcsút az új Budapest? Egy főváros költöztetésének kalandja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl. Szerencsére időről időre megtartják az önkormányzati választásokat, amikor kiteljesedhet a helyi média is. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a választáson csatatérnek számító vidéki városok televíziói hogyan számoltak be az önkormányzati kampány eheti rajtjáról.","shortLead":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl...","id":"20190829_varosi_tvk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b66afd-1890-44ff-af6f-7eeb00ad6061","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_varosi_tvk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:35","title":"A háztáji propaganda nagy ideje az önkormányzati választás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem az állatoknak kell beadni.","shortLead":"Macskaszőr-allergia elleni oltóanyagot fejlesztettek ki svájci kutatók. Az anyagot azonban nem az embereknek, hanem...","id":"20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b090c50-3205-4ba8-af7b-ec261923f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0391d81d-bafb-4bab-9faa-66984fae4c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_macskaszor_allergia_elleni_oltas_allatoknak","timestamp":"2019. augusztus. 30. 16:03","title":"Itt a macskaszőr-allergia elleni oltás, amit már az állatoknak kell beadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]