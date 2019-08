Véget nem érő hallgatás-mellébeszélés spirálba kavarta magát az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a nácibarát irodalomtörténésszel, Takaró Mihállyal kapcsolatban. Az antiszemitizmusáról ismert Nyírő Józsefet és a numerus clausus hívét, Tormay Cécile-t zseninek, a Nyugatot viszont „kis zsidó lapocskának” tartó Takaróról július elején írtuk meg, hogy szerepet kapott a készülő nemzeti alaptanterv (NAT) hazafias szempontok szerinti átdolgozásában. A cikk megjelenése után az Emmi abba az egy mondatba, illetve momentumba kapaszkodva igazíttatta helyre a cikket, hogy a tárcának nincs az irodalomtörténésszel szerződése, bár azt egy percig sem cáfolták, hogy Takaró részt vesz az alaptanterv átszabásában. A tárca parlamenti államtitkárát pár nappal később a parlamentben is interpellálták ez ügyben, de Rétvári Bence akkor is csak ködösített.

Rétvári egy héttel ezelőtt Mesterházy Attila MSZP-s képviselő írásbeli kérdéseire válaszolva viszont már nemcsak azt ismerte el, hogy Takaró valóban részt vesz a NAT átszabásában, a Hajnal Gabriella vezette kerettantervi munkabizottságok tagjaként dolgozik (ráadásul a magyar nyelv és irodalomért felelős bizottságban), hanem azt is, hogy júniustól december 31-ig tartó megbízásáért havi 480 ezer forintot fizetnek neki.

© Facebook / Orbán Viktor

Bár az MSZP-s képviselő arra is rákérdezett, az államtitkári válaszból az továbbra sem derült ki, hogy ha egyszer az Emmivel nincs szerződése, akkor a tárca mely háttérintézménye bízta meg, illetve fizeti fél évig Takarót.

Ugyanígy mismásolt-hárított a minisztérium a független Szél Bernadett érdeklődésére is, aki júliusi cikkünk nyomán közérdekű adatigénylésben próbálta ezt kiszedni az Emmiből. A képviselő augusztus 7-én az Emmi közadat rendszerén keresztül lényegében ugyanazt a választ kapta, mint két nappal később Mesterházy Attila az államtitkártól: hogy Takaró a Hajnal Gabriella-féle kerettantervi munkabizottságok tagjaként, a magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik.

Az Emmi emellett Szél Bernadettnek is fontosnak tartotta kiemelni, hogy „a több évtizedes tanári gyakorlattal is rendelkező író-irodalomtörténész”

nem áll szerződéses jogviszonyban az Emberi Erőforrások Minisztériumával,

és azt is, hogy a tárca csak a saját vonatkozásában adatkezelő, a miniszter által felügyelt háttérintézményekében nem, vagyis arról, hogy Takaró Mihállyal pontosan mely háttérintézménynek van szerződése, állítása szerint nem áll rendelkezésére információ.

Takaró Mihályt felvállalni nem kell félnetek

Az elmúlt napokban az Emmi összes olyan háttérintézményét megkerestük formálisan és informálisan, amelynél felvetődhet, hogy foglalkozik a NAT, illetve a kerettantervek készítésével és emiatt a kerettantervi munkabizottsági tagok – köztük a Horthy-rajongó irodalomtörténész – megbízója lehet.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Elsőként a tananyagfejlesztéssel is foglalkozó, a tavaly őszre elkészült NAT kidolgozásában is részfeladatokat vállaló Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetnél (OFI) próbálkoztunk, de ott azt mondták, hogy nekik nincs szerepük a kerettantervekben, hanem a Klebelsberg Központ (KK), illetve az Emmi közoktatási helyettes államtitkársága az illetékes.

Utóbbit – tekintettel az Emmi többszöri, egyértelmű hárítására – egyelőre figyelmen kívül hagytuk, de mivel az alaptantervért felelős miniszteri biztos, Hajnal Gabriella egyben a KK vezetője is, az állami fenntartó megkeresése nem tűnt logikátlannak. Pár óra múlva a KK-ból azonban azt a meglepő választ kaptuk az alap-, illetve kerettantervvel, és Takaró Mihállyal kapcsolatos kérdéseinkre, hogy a KK semmilyen módon nem érintett a folyamatban.

Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon az Emberi Erőforrások Minisztériumához

– állt a jótanács a levél végén, amit az Emmi határozott elzárkózása miatt még mindig nem vettünk komolyan, hanem telefonon próbáltuk megértetni a KK egy munkatársával, hogy azért épp hozzájuk fordultunk, mert az Emmi visszautasította, hogy ő lenne illetékes.

Pedig higgye el, végigfuttattuk házon belül és Elnök asszony környezetéből azt a választ kaptuk, hogy ez az Emmi ügye

– hangzott a válasz.

Annak ellenére, hogy ez már a második szervezet volt, amely az illetékességét tagadó Emmihez passzolta a labdát, a biztonság kedvéért megkerestük az Oktatási Hivatalt (OH) is, amelynek az előző, 2012-ben készült, Hoffmann Rózsa-féle alaptanterv idején Takaró a külső munkatársa volt. Az OH azonban négy nap alatt, többszöri odatelefonálásra-sürgetésre sem volt hajlandó válaszolni nem túl bonyolult kérdésünkre, hogy a kerettantervi munkabizottságokkal kapcsolatban hozzájuk kell-e küldeni a kérdéseinket. A szervezet sajtóosztályán azt viszont többször is értésünkre adták, nem rajtuk múlik, hogy nincs válasz: saját hatáskörben állításuk szerint ugyanis egyetlen szót, még annyit sem küldhetnek ki, hogy igen vagy nem, minden megkeresést az Emmin kell keresztülfuttatniuk, és ott akadt el a folyamat.

Amikor viszont nem az OH sajtóosztályán, hanem egy másik részlegen érdeklődtünk a munkabizottságok után, ott egyértelműen megmondták, hogy rossz helyen kopogtatunk, és kár is várnunk a hivatalos válaszra, mert abban is csak az állna, hogy nem az OH, hanem az Emmi az illetékes.

Lehet, hogy ők azt mondják, hogy nem, de higgye el nekem: igen

– tette hozzá a segítő szándékú munkatárs.

Az ő állítását – és az Emmi sorozatos mellébeszélését – támasztja alá mellesleg a Hajnal Gabriella kinevezéséről szóló, legutóbb két hete frissített miniszteri rendelet is, amelyben egyértelműen az áll, hogy a kerettantervek elkészítésének koordinálásáért és szakértőkkel egyeztetéséért felelős miniszteri biztos tevékenységét

az oktatásért felelős államtitkár útján a miniszter irányítja.

Az OH egy másik munkatársa informálisan mindeközben arra is felhívta a figyelmünket, hogy az új nemzeti alaptanterv a Csépe Valéria vezette Oktatás 2030 munkacsoportostul-mindenestül egy uniós projekt részeként, egyfajta „konzorciumi” munka eredményeként valósul meg, amelyben az EKE-OFI mellett az Oktatási Hivatal és több más szakmai szervezet is részt vesz, így csak formai jelentősége van, hogy mely szakértőket éppen melyik háttérintézmény fizeti papíron, mert a folyamat szakmai gazdája mindenképp az erőforrás-minisztérium.

© MTI / Illyés Tibor

A fentiek fényében eredeti kérdéseinkkel megkerestük közvetlenül Hajnal Gabriellát, illetve az illetékességét eddig makacsul tagadó Emmi sajtóosztályát, egyebek mellett azt tudakolva, hogy név szerint kik a tagjai az egyes kerettantervi munkabizottságoknak. Egyben arról is érdeklődtünk: ki és mi alapján döntötte el annak idején, hogy kiket kérjenek fel; ki döntött konkrétan Takaró Mihály megbízásáról; részt vesz-e az irodalomtörténész a NAT általános, nem kerettantervi részeinek finomításában is? Kíváncsiak voltunk arról is, mi a miniszteri biztos véleménye arról, hogy Takaró Mihály személyében olyasvalaki formálja a jövő nemzedéknek szóló magyar nyelv- és irodalom tananyagot, aki szerint Spiró György nehezen nevezhető embernek, Esterházy Péter pedig kultúraromboló, tehát nem kell tanítani.

Bár a fentiek után rutinszerűen idekívánkozna az is, hogy amint választ kapunk, frissítjük a cikket, erre most nem sok esélyt adtak forrásaink. A megkeresett háttérintézményekből legalábbis többen azt állították, nincs semmi véletlen ebben a minisztériumi hallgatásban, sőt...

A jelenleg hatályos, 2013-ban életbe lépett nemzeti alaptantervbe annak idején egyébként éppen Takaró Mihály nyomására került be Wass Albert és Nyírő József, valamint a műveikben a zsidók ellen uszító Szabó Dezső és Sinka István is, ami ellen a Magyartanárok Egyesületének tagjai és zsidó szervezetek is élesen tiltakoztak annak idején. Az irodalomtörténész megbízását utóbbiak amúgy most sem hagyták szó nélkül.