Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612d8b78-cabc-43cb-98ed-37568540da15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztette a kínai tévé az NBA-meccsek közvetítéseit, a kínai szponzorok pedig sorra vonulnak ki, miután a liga csak félszívvel határolódott el egy, a hongkongi tüntetőket támogató sportvezetőtől. Az amerikai nézők viszont amiatt háborognak, hogy egyáltalán bocsánatot mertek kérni Kínától.","shortLead":"Felfüggesztette a kínai tévé az NBA-meccsek közvetítéseit, a kínai szponzorok pedig sorra vonulnak ki, miután a liga...","id":"20191008_kina_usa_nba_cenzura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=612d8b78-cabc-43cb-98ed-37568540da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916ff2-3a39-433d-995d-2983d1c85abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kina_usa_nba_cenzura","timestamp":"2019. október. 08. 15:06","title":"Fontos a szólásszabadság? És ha adunk helyette pár milliárdot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","shortLead":"Tajvanon tartották az Önvezetés Napját. ","id":"20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c405fef-8593-4400-a499-a3083ee95dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_100_Tesla_ment_egymas_utan_vakon","timestamp":"2019. október. 09. 09:20","title":"Száz Tesla ment libasorban egy autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","shortLead":"A hatóságokhoz összesen több százezer külföldi adott be kérelmet, ezekből szinte mindet elbírálták már.","id":"20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ae879e-6396-46e8-9e43-550da0485d6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_tartos_letelepedesi_engedely_egyesult_kiralysag_brexit_magyarok","timestamp":"2019. október. 09. 21:02","title":"Csaknem 54 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilágyi György szerint a magyar politikatörténet legnagyobb szex- és drogbotrányáról van szó.","shortLead":"Szilágyi György szerint a magyar politikatörténet legnagyobb szex- és drogbotrányáról van szó.","id":"20191008_borkai_zsolt_jobbik_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934e3ce6-08b3-40ad-8e42-51f3bdbcad87","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_borkai_zsolt_jobbik_feljelentes","timestamp":"2019. október. 08. 16:17","title":"Feljelentést tesz a Jobbik a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra. Eddig csaknem 21 ezren jelezték, hogy a lakóhelyüktől távol, bejelentett tartózkodási helyükön kívánnak szavazni.","shortLead":"Ma délután 16 óráig lehet átjelentkezési kérelmet benyújtani a vasárnapi önkormányzati és nemzetiségi választásra...","id":"20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1547f1aa-0cc3-4268-a35e-6d3133ea4ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54aaf44-dc3b-449d-9b31-2f3ace8f949b","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Tobb_mint_1400an_jelentkeztek_at_szavazni_a_XI_keruletbe","timestamp":"2019. október. 09. 06:42","title":"Több mint 1400-an jelentkeztek át szavazni a XI. kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Samsung befejezte a Galaxy S11 kamerájának fejlesztését, lassan kezdődhet a kütyü tesztelése.","shortLead":"A jelek szerint a Samsung befejezte a Galaxy S11 kamerájának fejlesztését, lassan kezdődhet a kütyü tesztelése.","id":"20191008_samsung_galaxy_S11_kameraja_periszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af639c6-583d-48ed-a555-e88b89e16b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_samsung_galaxy_S11_kameraja_periszkop","timestamp":"2019. október. 08. 13:03","title":"Érdekes fotó került elő a Samsung Galaxy S11 kamerája kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik a forgalmat az autópályáról.","shortLead":"A Budapest és a Győr felé vezető oldalon is ütköztek járművek a 46-os kilométerszelvényben. A rendőrök leterelik...","id":"20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e3db88-eca3-43ba-b3f7-32f5e3103a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_tomegkarambol_baleset_m1_autopalya_szarliget","timestamp":"2019. október. 08. 09:20","title":"Tömegkarambol történt az M1-es mindkét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]