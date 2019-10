Az erotika megfűszerezte a kampányt

– mondta a kormányközeli Nézőpont Intézet egyik munkatársa a kampányhajrában, egy csütörtöki rendezvényen. Ennél azért többről van szó.

Sokat lehetett hallani – főleg a kampány vége felé, amikor eldurvult, aminek el lehetett –, hogy a rendszerváltást követő harminc év legelborultabb kampánya ez. A Medián kutatást is készített erről. Hann Endre, a cég ügyvezető igazgatója az említett csütörtöki rendezvényen azt mondta, felmérésükben a kérdésre, miszerint „egyesek szerint ilyen durva kampányt még nem láthattunk, mások szerint ez a kampány is olyan, mint a többi”, a teljes népesség 56 százaléka mondta azt, hogy ilyen durva kampány még nem volt, 44 százalék viszont nem érzékelt változást. (Ha az okokra kérdeztek rá a szavazóknál, közel kétharmadnyi kormánypárti szavazó szerint az ellenzék a hibás.)

A már említett Nézőpont-munkatárs szerint egyébként nem is durva a kampány, történtek hasonló esetek korábban is. Így vélekednek a Fidesz szavazói is, 64 százalékuk szerint olyan a mostani kampány, mint az eddigiek. Az ellenzéki szavazók 70 százaléka a Medián felmérése szerint úgy gondolják, minden eddiginél durvább időszak volt ez, aminek oka szerintük a Fidesz.

A májusi EP-választás eredményei után (elmaradó Fidesz-kétharmad, relatíve jó ellenzéki eredmény a fővárosban és a nagyobb városokban), valamint az év elejétől formálódó ellenzéki összefogás már sejteni lehetett, hogy:

a Fidesz mindent meg fog tenni, hogy a siker legkisebb morzsáját se tudja megkaparintani az ellenzék;

az ellenzék mindent egy lapra feltéve, nyíltan felvállalva az együttműködést próbálja megszorongatni a kormánypártot.

© Túry Gergely

Már a kampány legelején bedobták az egyik legmocskosabb trükköt, az olyan manipulatív és riogató telefonhívásokat, amit a hívó közvélemény-kutatásnak álcáz. Így próbálták lejáratni - teljesség igénye nélkül - Pécs, Gödöllő, Budaörs, Szombathely, Eger és Budapest ellenzéki jelöltjét is. Ezek a push poll-oknak nevezett húzások jól ismertek az egyetemes szakirodalom előtt, Richard Nixon amerikai elnök is bevetette már, emlékeztetett cikkében az Index, de Magyarországon most ebben az önkormányzati kampányban érkeztek meg.

A kamujelöltek évek óta a választások velejárói, kilométeres szavazólapokkal is találkozhattunk már, de a választás elberkikrisztiánosítása mindenképpen újdonság. Ahol esélyes (lenne) az ellenzék, ott furcsa módon elindult egy önjelölt (?) politikus is. A fogalom névadója, Berki Krisztián például főpolgármesternek, példás gyorsasággal össze is szedett tízezer ajánlást. De az elberkikrisztiánosítás megfigyelhető Erzsébetvárosban (Hunvald György), Józsefvárosban (egykori MSZP-s is indul Pikó András közös ellenzéki jelölt ellen a Közös Értékek Pártja színeiben), Ferencvárosban (MSZP-s is indul függetlenként Baranyi Krisztina közös polgármesterjelölt mellett), Szegeden és Egerben is – de a sort szinte a végtelenségig lehetne folytatni.

© Reviczky Zsolt

Ha már Pikó András szóba került, a VIII. kerületi ellenzéki jelölt kicsit belekóstolhatott a moszkvai vagy az isztambuli választási hangulatba, amikor az ellenzéki jelölt kampánycsapata ellen egy Magyar Nemzetben megjelent fotó alapján nyomozás indult, amit később bűncselekmény hiányában szüntettek meg. Pár napra azért a házkutatással tarkított nyomozás blokkolta a csapatot.

A Fidesz és Tarlós István nem vetette bele magát a szó klasszikus értelemben vett kampányolásba (a kormánypártok saját táboron belül mozgósítanak csak, a céljuk, hogy a bizonytalanok inkább maradjanak otthon), megtette ezt helyettük a revolver ifjúsági szervezet, a Fidelitas. Plakátkampányukban bohócnak állították be Karácsonyt, egyenlőségjelet téve közé, Puzsér Róbert és Berki Krisztián közé, csináltak plakát- és telefonos kampányt is, és mindnek az volt az üzenete: Karácsony alkalmatlan.

Gyaníthatóan Fidelitas-aktivisták voltak azok is, akik Karácsony több kampányrendezvényét megzavarták (hol megafonnal, hol cirkuszi indulóval, hol parkolóautomatának öltözve), az ellenzéki főpolgármester-jelölt egyik programbemutatóját pedig kitakart lajstromszámú hajóról trollkodták meg maszkos aktivisták.

Így reagálta le Karácsony a harsogó cirkuszi indulót - videó Egy motorcsónakról üvöltött a zene.

A maszkos rendezvénymegzavarással a Párbeszéd aktivistái is próbálkoztak, amikor a kormányközeli Századvég konferenciáján szólalt fel Tarlós: néhányan nyúlálarcba bújtak, ezzel demonstrálva, hogy szerintük a főpolgármester gyáva, amiért nem vitázik.

Amikor Karácsonnyal interjúztunk, rá is kérdeztünk erre:

hvg.hu: Nem fedez fel hasonlóságot a letakart lajstromszámú hajó és a nyuszimaszkos aktivisták között?

Karácsony Gergely: Nem. A nyúljelmezbe bújt aktivisták mellett voltak olyan kollégáink is, akik arccal, névvel vállalták az akciót, később a tévében is elmondták, miért csinálták ezt. Mi szerettük volna szóra, vagyis vitára bírni Tarlóst. A Fidesz viszont szerette volna belénk fojtani a szót. Mi nem alkalmazunk sem erőszakot, sem megfélemlítést, szerintünk sokkal jobban működik az irónia.

Megafont nemcsak aktivisták, hanem Tarlós István is ragadott, Tordai Bence arcába üvöltötte, hogy:

jól meg fogom verni a maguk hazudós, tutyimutyi, tétova, mamakedvenc főnökét.

A szivárogtatások is végig jelen voltak a kampányban, Karácsony Gergely egy róla nyilvánosságra került felvételen többek között fenyegetésről, lopásról, börtönről és elásásról is beszél.

A választáshoz közeledve aztán a kampány soha nem látott mélységekbe süllyedt, az események a kokain, a prostituáltak és a pornóoldal köré szerveződtek.

Wittinghoff Tamásról, Budaörs ellenzéki polgármesteréről előkerült egy felvétel, egy titokban rögzített szexvideó. A polgármester szerint egy masszőrnővel húzták csőbe évekkel ezelőtt.

Borkai Zsoltról, Győr fideszes polgármesteréről egy névtelen blogger kezdett szivárogtatni: szexvideó, prostitúcióvád, kokaingyanú, korrupcióvád. A magyar közélet a PornHubra költözött, soha nem látott és nem várt hullámokat vetett az ügy, egyfelől a már említett Amygdala már méri is ennek a hatását a szavazók körében, másrészt fideszes körökből az a pletyka járja, a választások után Borkai lemond a tisztségéről.

Kispesten a kokainbomba robbant. Egy Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselőre erősen hasonlító férfiról olyan felvételek kerültek elő, amin kokainnak tűnő por is látszik, miközben a vele azonosított személy arról beszél, hogy „aki az önkormányzati politikában nem keres évi százmillió forintot, az hülye”.

László Imrét, a DK újbudai polgármesterjelöltjét a TV2 egyik műsorában egy névtelen megszólaló szexuális zaklatással vádolta. László szerint hazugság az egész ügy, tüntetést is szervezett az ellenzék a csatorna elé, később pedig Újbuda korábbi SZDSZ-es, MDF-es, fideszes és szocialista polgármesterei biztosították őt támogatásukról.

A fenti felsorolásból a legérdekesebb Borkai Zsolt ügye, aminek országos kihatása is van, Győr polgármestere pártját is magával ránthatja a mélybe. Nem véletlenül mondta Tarlós is azt, Borkai méltatlanná vált tisztségére, próbált szabadulni attól, hogy a botrány őt és támogatóit is elérje. Az ügy péntek estére odáig eszkalálódott, hogy a győri városvezető először meghirdetett, majd lemondott egy sajtótájékoztatót, miközben a kormányzati szócsőként is működő Magyar Nemzeten megjelent egy cikk, miszerint Borkai Zsolt leborított egy szekérderéknyi rajzszöget, és most arra kényszeríti saját családját és politikustársait, hogy bekötött szemmel, mezítláb sétálgassanak. (...) Már napokkal ezelőtt le kellett volna mondania. Mármint Borkainak, de a cikk hamar eltűnt a napilap online felületéről.

Ebből is látszik, hogy a botránykampány a Fideszre hullott vissza, zavarba jött a párt, váratlan helyzetekre képtelenek reagálni, csak akkor erősek, ha ők irányítanak.

Ez történt a Nolimpia, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi győzelme és a néppárti felfüggesztés után is. Ritkán hozza kényszerhelyzetbe ellenzéke a Fideszt, de most a legrosszabb pillanatban kellene kitalálnia valamit Orbánnak.

Nagy kérdés azonban, hogy a botrányok hogyan hatnak majd a szavazókra és a választási kedvre, főleg úgy, hogy rendkívül szoros a verseny Budapesten és több nagyvárosban is. Závecz Tibor szerint ennek az egésznek (elsősorban a Borkai-ügynek) Budapesten lehet felhajtóereje, míg Pulai András, a Publicos ügyvezető igazgatója azt mondta, a

Borkai-videó inkább a Fidesz szavazóit bizonytalaníthatja el, az ellenzékieket feltüzelheti.

*