[{"available":true,"c_guid":"ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","shortLead":"Gulácsiéknak sikerült győzniük, Szoboszlaiék viszont kikaptak a Napolitól. ","id":"20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec028e61-d922-41d2-be71-208f81359265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a0c76b-9f79-4896-9b82-bd61e27e9469","keywords":null,"link":"/sport/20191024_bajnokok_ligaja_barcelona_liverpool","timestamp":"2019. október. 24. 05:23","title":"Nehezen nyert a Barcelona, négyig jutott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","shortLead":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","id":"20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4aba1d-4fc4-4381-a169-b2d056d1a39a","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","timestamp":"2019. október. 24. 16:19","title":"Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","shortLead":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","id":"20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a01c7e5-5dbb-4c1f-9975-267c1e818d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","timestamp":"2019. október. 24. 21:21","title":"Nem vonják meg Borkaitól az olimpiai életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben az Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági övezet még nem jött létre - írta pénteki közleményében az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet.","shortLead":"Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben...","id":"20191025_Amnesty_Torokorszag_haborus_ovezetbe_telepitett_vissza_sziriai_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5e04a3-8e52-4e8d-ba1d-653fae9585a9","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Amnesty_Torokorszag_haborus_ovezetbe_telepitett_vissza_sziriai_menekulteket","timestamp":"2019. október. 25. 18:57","title":"Amnesty: Törökország háborús övezetbe telepített vissza szíriai menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül a gyanú, hogy ez csak egy stratégia része, mellyel a Fidesz már a 2022-es választási győzelemre készül. Karácsony Gergely számíthat arra is, hogy a kormány \"az asztal felett mosolyog, alatta viszont rugdos\". A Fidesznek ugyanakkor jól kell majd egyensúlyoznia, hogy a színfalak mögötti eszközökkel ne hangolja maga ellen a nagyvárosok szavazóit. ","shortLead":"Tőle szokatlan, konstruktívnak és békülékenynek tűnő hangot ütött meg az utóbbi napokban Orbán Viktor, de felmerül...","id":"20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0aa7db1-3e3b-49d9-8645-00f7818fd001","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_orban_karacsony_budapest_valasztas_bekulekeny","timestamp":"2019. október. 25. 06:30","title":"Orbán Viktor most békülékenynek tűnik, de mire megy ki itt a játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","shortLead":"Az EU törvényszéke is úgy döntött, hogy ezt a formát nem lehetett volna európai uniós védjegyként lajstromozni.","id":"20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc7c14-9254-4519-9eec-8f6d5bba0165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5287c7e-43bf-4fb0-b578-de9bf669288a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_Dontott_az_EU_Torvenyszeke_Torlik_a_Rubikkocka_europai_unios_vedjegyet","timestamp":"2019. október. 24. 11:20","title":"Döntött az EU Törvényszéke: Törlik a Rubik-kocka európai uniós védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szőke Zoltán karaktere – állítólag – életben marad.","shortLead":"Szőke Zoltán karaktere – állítólag – életben marad.","id":"20191025_berenyi_miklos_baratok_kozt_szoke_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46996abc-fe39-40ed-bb73-49c8a3ec6827","keywords":null,"link":"/elet/20191025_berenyi_miklos_baratok_kozt_szoke_zoltan","timestamp":"2019. október. 25. 05:41","title":"Ma száll ki a Barátok köztből Berényi Miki, és nem úgy, ahogy elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]