[{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","shortLead":"A Magyarországon is gyorsan terjeszkedő Revolut következőleg a fiatalabb generációt hódítaná meg.","id":"20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6169799-1917-4e65-bc62-f1befca8e76e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_bankkartya_gyerekek_revolut","timestamp":"2019. november. 25. 19:03","title":"Gyerekeknek szánt bankkártyát adna ki a Revolut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember megsebesült - közölték a hatóságok.

","shortLead":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember...","id":"20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867ea9-7e82-4bc7-8d98-d785b5a63e63","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 17:30","title":"Gránátot dobtak egy ENSZ-járműre Afganisztánban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A világháló feltalálója előállt az internet megmentésének programjával, Michael Jacksont letaszították a trónról...","id":"20191125_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fb8899-1615-498b-ba91-e9d1cfd3312b","keywords":null,"link":"/360/20191125_Radar360","timestamp":"2019. november. 25. 17:30","title":"Radar360: Karácsony nagy üzenete, a drezdai rablók nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást rendez.","shortLead":"Az épület vadászati kiállítótermének épp abban az évben kell elkészülnie, amikor Magyarország vadászati kiállítást...","id":"20191125_Tiborcz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e3905-990b-4922-b5a4-2295c4f13fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Tiborcz","timestamp":"2019. november. 25. 12:53","title":"Tiborczék aprópénzért vették meg, most közpénzmilliárdokból újítják fel a bodajki kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz irányt vett. A szakember kidolgozott egy koncepciót, hogyan lehetne azt újra biztonságossá tenni.","shortLead":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz...","id":"20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9201fc22-cdac-47b1-8ae9-decbbfa3e348","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","timestamp":"2019. november. 25. 16:03","title":"Elkészült a terv, amely megmentheti az internetet a pusztulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerika felszólítja a magyar hatóságokat, hogy lépjenek az újságírók ellen készített antiszemita plakátok ügyében.","shortLead":"Amerika felszólítja a magyar hatóságokat, hogy lépjenek az újságírók ellen készített antiszemita plakátok ügyében.","id":"20191125_Az_amerikai_nagykovetseg_visszataszitonak_nevezte_es_elitelte_az_indexes_ujsagirokrol_keszult_plakatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58fd8a2c-da23-4f5c-b7cd-3a5d3dfaa726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2ade17-10aa-4b7f-8580-60ed3e782ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Az_amerikai_nagykovetseg_visszataszitonak_nevezte_es_elitelte_az_indexes_ujsagirokrol_keszult_plakatokat","timestamp":"2019. november. 25. 18:51","title":"Az amerikai követség szerint visszataszító az indexes újságírókról készített antiszemita plakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","shortLead":"A közlekedési hatóság nem hosszabbítja meg a cég taxiszolgáltatási engedélyét.","id":"20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0ff9dd-6497-4aaa-b0d6-afc9cf352e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117308c1-307b-45ac-b417-99cb0ea9b314","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_Londonnak_nem_kell_az_Uber","timestamp":"2019. november. 25. 12:10","title":"Londonnak sem kell az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]